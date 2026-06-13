Burcunu Seç, Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacın Var Söyleyelim!

Herkesin mutluluk tanımı birbirinden farklıdır. Kimi huzurla, kimi başarıyla, kimi aşkla, kimi de özgürlükle kendini tamamlanmış hisseder. Burcun ise karakterinin en belirgin yönlerini ortaya çıkararak seni gerçekten neyin mutlu edeceğine dair önemli ipuçları verir. Burcunu seç ve hayatında eksik olan o parçanın ne olduğunu öğren!