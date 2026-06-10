Anket: Geleceği En Parlak Futbolcuyu Seçiyoruz!
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Futbol dünyası her yıl yeni yıldızlarını sahneye çıkarıyor. Kimi şimdiden milyonları peşinden sürüklüyor, kimi ise henüz yolun başında olmasına rağmen büyük bir potansiyel vadediyor. Peki sence önümüzdeki yıllara damga vuracak isim hangisi? Şimdi oyunu kullan ve geleceğin süper yıldızını birlikte seçelim!
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