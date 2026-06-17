Kişilik Testi: Geçimli misin, Geçimsiz mi?

Herkesin çevresinde 'Onunla herkes anlaşır.' denilen insanlar olduğu gibi, en küçük konuda bile tartışma çıkarabilen kişiler de vardır. Peki sen hangi taraftasın? İnsanlarla kolay uyum sağlayan biri misin, yoksa kendi doğrularından kolay kolay vazgeçmeyen bir karakter mi? Vereceğin cevaplar kişiliğinin sosyal uyum haritasını ortaya çıkaracak!