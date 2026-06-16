İlişki Testi: Aşk Her Şeyi Affeder mi?

Aşk, kimi zaman en büyük yaraları sarar, kimi zaman ise tek başına yeterli olmaz. Peki senin ilişkilere bakış açın nasıl? Güven mi daha önemli, yoksa sevgi her engeli aşabilir mi? Aşağıdaki soruları cevapla ve aşkın sınırlarının senin için nerede başladığını öğren!