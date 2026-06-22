Kartını Seç, Neden Sevilmediğini Öğren!

Herkes tarafından sevilmek kulağa harika gelse de bazen farkında olmadan insanları bizden uzaklaştıran bazı özelliklerimiz olabilir. Peki senin en çok yanlış anlaşılan ya da insanlarda mesafe oluşturan yönün ne? Tek yapman gereken içinden gelen kartı seçmek! Seçimin, başkalarının seni neden zaman zaman sevemediğini ya da neden zorlandığını ortaya çıkaracak. Hazırsan kartını seç ve gerçeklerle yüzleş!