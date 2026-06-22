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Kartını Seç, Neden Sevilmediğini Öğren!

Kartını Seç, Neden Sevilmediğini Öğren!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 13:18
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Herkes tarafından sevilmek kulağa harika gelse de bazen farkında olmadan insanları bizden uzaklaştıran bazı özelliklerimiz olabilir. Peki senin en çok yanlış anlaşılan ya da insanlarda mesafe oluşturan yönün ne? Tek yapman gereken içinden gelen kartı seçmek! Seçimin, başkalarının seni neden zaman zaman sevemediğini ya da neden zorlandığını ortaya çıkaracak. Hazırsan kartını seç ve gerçeklerle yüzleş!

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Kartını Seç, Neden Sevilmediğini Öğren!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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