Bu Felsefe Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
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Felsefe sadece düşünmek değil, doğru soruları sorabilme sanatıdır. Antik Yunan'dan günümüze uzanan fikirler, insanlığın en büyük tartışmalarını şekillendirdi. Peki sen felsefe konusunda ne kadar iddialısın? Bu 10 soruluk testte bilgin sınanacak.
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Bu Felsefe Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
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