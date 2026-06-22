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Bu Felsefe Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Bu Felsefe Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 17:01
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Felsefe sadece düşünmek değil, doğru soruları sorabilme sanatıdır. Antik Yunan'dan günümüze uzanan fikirler, insanlığın en büyük tartışmalarını şekillendirdi. Peki sen felsefe konusunda ne kadar iddialısın? Bu 10 soruluk testte bilgin sınanacak.

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Bu Felsefe Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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