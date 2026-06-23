Evet/Hayır Testine Göre Auran Ne Kadar Yüksek?

Bazı insanlar girdikleri ortamda hemen fark edilir. Bazıları ise hiçbir şey yapmadan bile dikkat çeker. Peki senin enerjin ne kadar güçlü? İnsanlar senin yanında kendilerini rahat hissediyor mu, yoksa gizemli tarafın mı daha baskın? Bu evet/hayır testindeki cevaplarına göre auranın ne kadar yüksek olduğunu söylüyoruz!