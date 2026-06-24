Onu Unutman İçin Kaç Güne İhtiyacın Var?
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Her ayrılık aynı değildir. Kimisi birkaç hafta içinde geçmişte kalırken kimisi aylar hatta yıllar boyunca aklımızın bir köşesinde yaşamaya devam eder. Peki senin kalbin iyileşmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyuyor? Bu 10 soruyu cevapla, verdiğin cevaplara göre onu unutman için tahmini ne kadar süre gerektiğini söyleyelim!
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Onu Unutman İçin Kaç Güne İhtiyacın Var?
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