Fiyat Algın Gerçeklerle Ne Kadar Uyuşuyor?
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Market alışverişi, bir kahve içmek, internetten bir şeyler sipariş etmek derken birden fazla harcama yapıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatını olduğundan çok daha pahalı, bazılarınınkini ise çok daha ucuz sanıyoruz! Peki senin fiyat algın ne durumda? Hazırsan başlayalım! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Markette tek bir avokado gördün. Sence fiyatı ne kadar?
3. Bir kafede orta boy latte söyleyeceksin. En fazla ne kadar verirsin?
4. Düz beyaz bir tişörtün ortalama fiyatı sence ne kadar olmalı?
5. Sinemaya gitmek istesen bir bilet için ne kadar ödersin?
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6. Peki, bir tiyatro biletinin fiyatı sence ne kadar olmalı? 🤔
7. Restoranda ana yemek ve içecek söyledin. Kaç TL hesap bekliyorsun?
8. "Sadece birkaç şey aldım." diyen arkadaşının market fişi sence kaç TL'dir?
9. Kısa bir taksi yolculuğu yaptın. Sence taksimetre kaç TL yazar?
Fiyat algını güncellemen gerekiyor.
Ara sıra yanıldığın oluyor.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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