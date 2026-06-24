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Fiyat Algın Gerçeklerle Ne Kadar Uyuşuyor?

etiket Fiyat Algın Gerçeklerle Ne Kadar Uyuşuyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 15:31
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Market alışverişi, bir kahve içmek, internetten bir şeyler sipariş etmek derken birden fazla harcama yapıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatını olduğundan çok daha pahalı, bazılarınınkini ise çok daha ucuz sanıyoruz! Peki senin fiyat algın ne durumda? Hazırsan başlayalım! 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Markette tek bir avokado gördün. Sence fiyatı ne kadar?

3. Bir kafede orta boy latte söyleyeceksin. En fazla ne kadar verirsin?

4. Düz beyaz bir tişörtün ortalama fiyatı sence ne kadar olmalı?

5. Sinemaya gitmek istesen bir bilet için ne kadar ödersin?

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6. Peki, bir tiyatro biletinin fiyatı sence ne kadar olmalı? 🤔

7. Restoranda ana yemek ve içecek söyledin. Kaç TL hesap bekliyorsun?

8. "Sadece birkaç şey aldım." diyen arkadaşının market fişi sence kaç TL'dir?

9. Kısa bir taksi yolculuğu yaptın. Sence taksimetre kaç TL yazar?

Fiyat algını güncellemen gerekiyor.

Senin fiyat algın biraz geçmişte kalmış gibi görünüyor. Birçok ürünün ve hizmetin güncel maliyetleri konusunda kafanda eski fiyat etiketleri dolaşıyor. 🙄 Bu yüzden alışverişe çıktığında sık sık 'Bu ne zaman bu kadar olmuş?' tepkisi veriyorsun. Aslında yalnız değilsin, fiyatların hızla değiştiği şu dönemde çoğu insan benzer durumu yaşıyor. Özellikle uzun süre satın alınmayan ürünlerin fiyatı konusunda yanılman oldukça normal. Sürekli şok yaşamamak için güncel fiyatları takipte kalman lazım!

Ara sıra yanıldığın oluyor.

Senin fiyat algın genel olarak günümüz şartlarına uyum sağlamış durumda. Market, restoran ve günlük harcamalar konusunda aşağı yukarı doğru tahminlerde bulunabiliyorsun. Ancak bazı kategorilerde hala eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasında gidip geliyorsun. Bu yüzden bazen bir ürünü gereğinden pahalı ya da gereğinden ucuz sanabiliyorsun. Özellikle teknoloji ve dışarıda yeme-içme harcamalarında fiyatlar seni hep şaşırtıyor! Yine de genel tabloya bakıldığında güncel ekonomiye hakim sayılırsın.

En güncel fiyatlara hakimsin.

Görünüşe göre sen günümüz fiyatlarını oldukça yakından takip ediyorsun. Market raflarından kafe menülerine, teknoloji ürünlerinden günlük harcamalara kadar pek çok konudaki fiyatlara hakimsin. Muhtemelen alışveriş yaparken ürünleri karşılaştırıyor, kampanyaları takip ediyor ve bütçeni bilinçli yönetiyorsun. Enflasyonun ve sürekli değişen fiyatların olduğu bir dönemde güncel kalmak büyük avantaj! Kısacası senin fiyat radarın oldukça iyi durumda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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