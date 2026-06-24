Fiyat Algın Gerçeklerle Ne Kadar Uyuşuyor?

Senin fiyat algın genel olarak günümüz şartlarına uyum sağlamış durumda. Market, restoran ve günlük harcamalar konusunda aşağı yukarı doğru tahminlerde bulunabiliyorsun. Ancak bazı kategorilerde hala eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasında gidip geliyorsun. Bu yüzden bazen bir ürünü gereğinden pahalı ya da gereğinden ucuz sanabiliyorsun. Özellikle teknoloji ve dışarıda yeme-içme harcamalarında fiyatlar seni hep şaşırtıyor! Yine de genel tabloya bakıldığında güncel ekonomiye hakim sayılırsın.