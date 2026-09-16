Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin merakla beklediği zam sorusuna net bir yanıt verdi. Bakanın bu sözleri, kamuoyunda uzun süredir merak edilen soruya resmi ağızdan gelen ilk net yanıt oldu. Şimşek yaptığı açıklamada, 'Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamu kesimi için bağlayıcı olduğunu, özel sektör için ise yol gösterici nitelik taşıdığını vurguladı.