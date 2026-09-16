article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli ve Memur Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Emekli ve Memur Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Mehmet Şimşek Memur Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 12:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni yıl için geri sayım başladı. Ocak 2027 itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı belli olacak. “Emekli zammı ne kadar olacak?”, “Memur maaşına ne kadar zam yapılacak?” soruları merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama geldi. Bakan Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.

Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin merakla beklediği zam sorusuna net bir yanıt verdi. Bakanın bu sözleri, kamuoyunda uzun süredir merak edilen soruya resmi ağızdan gelen ilk net yanıt oldu. Şimşek yaptığı açıklamada, 'Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamu kesimi için bağlayıcı olduğunu, özel sektör için ise yol gösterici nitelik taşıdığını vurguladı.

"Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı."

"Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı."

Şimşek, enflasyondaki yüksek seyrin arkasındaki nedenlere de değindi. Bakan, bölgesel çatışmaların fiyat artışları üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu belirterek, 'Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı' dedi.

Hükümetin en öncelikli gündem maddesinin geçim sıkıntısıyla mücadele olduğunu ifade eden Şimşek, ülkenin halihazırda bir dezenflasyon sürecinden geçtiğini hatırlattı. Bakan, bunun fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının yavaşlaması anlamına geldiğinin altını çizdi. Bakanın bu değerlendirmesi, enflasyondaki yüksekliğin yalnızca iç dinamiklerden değil, küresel ve bölgesel gelişmelerden de kaynaklandığına işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın