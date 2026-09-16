Emekli ve Memur Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı
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Yeni yıl için geri sayım başladı. Ocak 2027 itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı belli olacak. “Emekli zammı ne kadar olacak?”, “Memur maaşına ne kadar zam yapılacak?” soruları merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama geldi. Bakan Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı.
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Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
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"Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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