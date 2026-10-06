Gökçe Alkan Cinayetinin Şüphelisinin Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Yükseldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, 5 Ekim gecesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gökçe Alkan'ın 24 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin hastanede jandarma gözetiminde tedavi gördüğü, adli soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. Haberin ardından sosyal medyada ikinci bir tartışma başladı. Paylaşımlara göre şüphelinin Instagram hesabının takipçi sayısı bir gün içinde yaklaşık 15 kat arttı ve hesabı çok sayıda genç kadın takip etmeye başladı. Hesabın gönderilerinin altına 'yakışıklı' ifadesi geçen yorumlar yazıldığı, bazı kullanıcıların da hesabı takip eden kadınlara 'Neden?' diye sorduğu aktarıldı.
Şüphelinin gönderilerinin altına "yakışıklı" yorumları yazıldı
Şüpheliyi takip eden kadınlara yöneltilen soruya "tipi iyi" ve "yakışıklı diye" yanıtı geldi
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