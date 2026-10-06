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Gökçe Alkan Cinayetinin Şüphelisinin Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Yükseldi

Gökçe Alkan Cinayetinin Şüphelisinin Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Yükseldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 14:52
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, 5 Ekim gecesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gökçe Alkan'ın 24 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin hastanede jandarma gözetiminde tedavi gördüğü, adli soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. Haberin ardından sosyal medyada ikinci bir tartışma başladı. Paylaşımlara göre şüphelinin Instagram hesabının takipçi sayısı bir gün içinde yaklaşık 15 kat arttı ve hesabı çok sayıda genç kadın takip etmeye başladı. Hesabın gönderilerinin altına 'yakışıklı' ifadesi geçen yorumlar yazıldığı, bazı kullanıcıların da hesabı takip eden kadınlara 'Neden?' diye sorduğu aktarıldı.

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Şüphelinin gönderilerinin altına "yakışıklı" yorumları yazıldı

Şüphelinin gönderilerinin altına "yakışıklı" yorumları yazıldı

Paylaşılan ekran görüntülerinde, şüphelinin hesabına gelen yorumlar yer alıyor. Yorumlardan birinde bir kullanıcı şüpheliye 'Neden katlettin o kadını be yakışıklı' diye seslenirken, bir diğeri 'Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Şöyle yakışıklı çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü' yazıyor.

Başka yorumlarda 'Niye bu kadar yakışıklısın Allah kahretmesin seni' ve 'Şu yakışıklı adama yazık oldu' ifadeleri geçiyor.

Şüpheliyi takip eden kadınlara yöneltilen soruya "tipi iyi" ve "yakışıklı diye" yanıtı geldi

Şüpheliyi takip eden kadınlara yöneltilen soruya "tipi iyi" ve "yakışıklı diye" yanıtı geldi

Sosyal medyada paylaşılan mesaj görüntülerinde, şüpheliyi takip ettiği görülen iki kadın hesabına aynı soru yöneltiliyor: 'Neden bir kadın olarak bir kadının katilini takip ediyorsun?' Gelen yanıtlar ise kısa. Hesaplardan biri 'Tipi iyi', diğeri 'Yakışıklı diye' cevabını veriyor.

Konuyu paylaşan kullanıcıların birçoğu, şüphelinin hesabına gösterilen ilgiye şaşkınlık ve tepki içeren ifadelerle karşılık verdi. Haberlere göre olay 5 Ekim akşamı yaşandı, takipçi artışına ilişkin haberler ise 6 Ekim'de yayımlandı. Şüphelinin tutuklanmasına ya da yargılanmasına ilişkin bir bilgi şimdilik paylaşılmadı. Gökçe Alkan'ın ölümüne ilişkin adli soruşturma sürüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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