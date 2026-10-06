Gökçe Alkan Cinayetinin Şüphelisinin Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Yükseldi

Paylaşılan ekran görüntülerinde, şüphelinin hesabına gelen yorumlar yer alıyor. Yorumlardan birinde bir kullanıcı şüpheliye 'Neden katlettin o kadını be yakışıklı' diye seslenirken, bir diğeri 'Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Şöyle yakışıklı çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü' yazıyor.

Başka yorumlarda 'Niye bu kadar yakışıklısın Allah kahretmesin seni' ve 'Şu yakışıklı adama yazık oldu' ifadeleri geçiyor.