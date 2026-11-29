Güncel profilinde 913 yayın görünüyor. Web of Science'ta 32 bin 358 atıf ve 74 H-indeksi, Scopus'ta ise 57 bin 138 atıf ve 102 H-indeksi bulunuyor.

Yakın tarihli makalelerinin büyük bölümü CMS işbirliği çalışmalarından oluşuyor. Bunlar arasında ağır çekirdeklerden Upsilon parçacığının fotoüretiminde nükleer baskılanmanın gözlemini anlatan bir çalışma da var.

Topaksu'nun 28 projesi ve 25 tez danışmanlığı bulunuyor.