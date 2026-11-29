Çukurova Üniversitesi'nden Parçacık Fizikçisi Aysel Kayış Topaksu Kimdir?
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Aysel Kayış Topaksu, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde görev yapan bir parçacık fizikçisi. Profesörlük unvanını 2008'de alan Topaksu, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanında çalışıyor. CERN'de araştırmacı olarak da görev yapmış bilim insanının adı 900'e yakın makalede geçiyor. Peki, Aysel Kayış Topaksu kimdir?
Fizik eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamladı.
Akademik kariyerinde CERN'de araştırmacı olarak da görev aldı.
Yayın ve atıf sayıları yüksek.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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