Dünyanın En İyi 10 Kadın Bilim İnsanından Biri Seçilen Hatice Duran Yıldız Kimdir?
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AD Scientific Index'in dünyanın en iyi 100 kadın bilim insanı listesinde 10. sıraya yerleşen Hatice Duran Yıldız, Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü'nde görev yapan bir fizikçi. Peki, Hatice Duran Yıldız kimdir?
Hatice Duran Yıldız Kimdir?
Akademik kariyerine Kütahya'da devam etti.
CERN'deki ATLAS deneyinde çalışıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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