Fizikçiler Dünya'ya Asla Ulaşmaması Gereken 300 TeV'lik Bir Foton Tespit Etti: 2 Milyar Işık Yılı Yol Aldı
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Bugüne kadar gözlenen en parlak gama ışını patlamasından gelen tek bir ışık parçacığı, fizikçilerin kafasını yıllardır kurcalıyor. 300 teraelektronvolt (TeV) enerji taşıyan bu foton, bilinen fizik kurallarına göre yaklaşık 2 milyar ışık yılı süren yolculuğunda yok olmalıydı ama Dünya'ya ulaştı. İtalyan fizikçiler Giorgio Galanti ve Marco Roncadelli, Physical Review Letters'ta yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalarında bu 'imkânsız' yolculuğa bir açıklama getirdi.
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Her şey 9 Ekim 2022'de, uzaydaki gama ışını dedektörlerini bir anda kör eden devasa bir patlamayla başladı.
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Uzmanlara göre 10 bin yılda bir yaşanabilecek bu patlama, ölçülen en enerjik fotonlardan birini de beraberinde getirdi.
Ancak bilinen fiziğe göre bu fotonun Dünya'ya hiç ulaşmaması gerekiyordu.
Fotonun yolundaki en büyük engel, Büyük Patlama'dan kalan ve tüm evreni saran zayıf bir ışımaydı.
Galanti ve Roncadelli'nin çözümü, varsayımsal bir parçacıkla Einstein'ın görelilik kuramındaki olası bir 'çatlağı' bir araya getiriyor.
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Üstelik modelin öngördüğü bir saatlik gecikme, Çin'deki bir gözlemevi tarafından çoktan kaydedilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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