Fizikçiler Dünya'ya Asla Ulaşmaması Gereken 300 TeV'lik Bir Foton Tespit Etti: 2 Milyar Işık Yılı Yol Aldı

Bilim insanları, bu parlaklıkta bir patlamanın ortalama 10 bin yılda bir yaşanabileceğini tahmin ediyor; yani insanlık tarihinin başından bu yana X-ışını ve gama ışını enerjilerinde görülen en parlak olay olabilir. Çin'deki LHAASO (Büyük Yüksek İrtifa Hava Sağanağı Gözlemevi) patlamadan gelen 5 binden fazla çok yüksek enerjili foton yakaladı, bunların bir kısmı 18 TeV'e kadar çıkıyordu. GRB 221009A, bu sayede 10 TeV'i aşan fotonların tespit edildiği ilk gama ışını patlaması oldu.

Asıl sürpriz ise Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki Baksan Gözlemevi'nden geldi. Burada bulunan ve ultra yüksek enerjili kozmik ışınları izleyen Carpet dedektörü, yaklaşık 300 TeV enerjili tek bir foton kaydetti. Karşılaştırmak gerekirse, gözümüzün gördüğü sıradan bir ışık fotonu yalnızca birkaç elektronvolt enerji taşıyor; bu foton ise onun 100 trilyon katından daha enerjik.

Scientific American'ın aktardığına göre bu, böyle bir patlamadan bugüne kadar gözlenen en yüksek enerjili foton.