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Meta'nın Yapay Zeka Asistanı Muse'da Kritik Açık: Saldırganlar Bilgisayarın Kontrolünü Ele Geçirebiliyordu

Meta'nın Yapay Zeka Asistanı Muse'da Kritik Açık: Saldırganlar Bilgisayarın Kontrolünü Ele Geçirebiliyordu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:46
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Meta'nın bu ay kullanıma sunduğu yapay zeka asistanı Muse'un Mac uygulamasında, saldırganlara bilgisayarın kontrolünü veren kritik bir güvenlik açığı ortaya çıktı. macOS güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, gizli bir ayar üzerinden Muse'un sesli komutları yabancı bir sunucuya yönlendirilebildiğini, kameradan fotoğraf çekilip bilgisayara zararlı dosya yazılabildiğini gösterdi. Meta ise açığı yaklaşık 16 saat içinde acil bir güncellemeyle kapattı. 

[Kaynak: NTV]

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Sorun, kullanıcının adına e-posta gönderen, alışveriş yapan ve form dolduran bir asistanın içindeki tek bir gizli ayardan çıktı.

Sorun, kullanıcının adına e-posta gönderen, alışveriş yapan ve form dolduran bir asistanın içindeki tek bir gizli ayardan çıktı.

Muse, Meta'nın Eylül başında ABD'de iOS, Android ve web için duyurduğu kişisel yapay zeka ajanı. Alexandr Wang liderliğinde geliştirilen, gücünü Muse Spark modelinden alan asistan; e-posta gönderebiliyor, seyahat rezervasyonu yapabiliyor, form doldurup kullanıcı adına pazarlık edebiliyor, uygulama kapatıldıktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Ücretsiz sürümün yanında aylık 20 ve 100 dolarlık paketleri bulunan Muse'un Mac uygulaması ise 18 Eylül'de kullanıma sunuldu.

Açık tam olarak bu Mac uygulamasında çıktı. Muse, sesli komutları bilgisayarda işlemek yerine Meta'nın sunucularına gönderiyor. Patrick Wardle'ın tespitine göre uygulamanın içinde, ses kayıtlarının hangi adrese gideceğini belirleyen 'endovoyagerdictation_endpoint' adlı belgelenmemiş bir geliştirici ayarı vardı ve bu ayar hiçbir ek macOS izni gerekmeden değiştirilebiliyordu. Kullanıcı mikrofona tıkladığında komut, Meta yerine saldırganın sunucusuna gidiyordu.

Böylece saldırgan dikte edilen komutları okuyabiliyor, Muse'un güvendiği sahte talimatlar ekleyebiliyor ve kullanıcının hesabını doğrulayan anahtarı (token) ele geçirebiliyordu. Bu anahtarla iPhone dahil diğer cihazlardaki Muse'a da komut vermek mümkün hale geliyordu. Wardle, 21 Eylül'de GitHub'da paylaştığı 'not-a-mused' adlı kanıt aracıyla kullanıcıya belirgin bir uyarı gösterilmeden kameradan fotoğraf çekmeyi ve bilgisayara zararlı dosyalar yazmayı başardı. Araştırmacı, Muse'u 'nihai bir arka kapıya' dönüştürmenin son derece kolay olduğunu ifade etti.

Meta ise riskin sınırlı olduğunu savunarak açığı kısa sürede acil bir güncellemeyle kapattı.

Meta ise riskin sınırlı olduğunu savunarak açığı kısa sürede acil bir güncellemeyle kapattı.

Meta'ya göre açığın gerçek hayatta kullanılabilmesi için cihazda önceden kötü amaçlı bir kodun çalışıyor olması gerekiyor; şirket bu yüzden riskin sınırlı olduğunu vurguladı. Ancak uzmanlar farklı düşünüyor. 'ClickFix' denen yöntemle kullanıcıyı Terminal'e tek bir komut yapıştırmaya ikna etmek yeterli; ortada indirilecek ya da kurulacak bir dosya bile yok. Muse e-postalara, mesajlara, takvime ve çevrimiçi hesaplara erişebildiği için, bu tek adım saldırgana asistanın ulaştığı her şeyi açıyor.

Meta, açığın kamuoyuna duyurulmasından yaklaşık 16 saat sonra macOS uygulaması için acil bir düzeltme yayımladı ve gizli sunucu ayarının kötüye kullanılmasını engelledi. Şirket neyin değiştiğini ayrıntılı açıklamadı, resmî bir güvenlik bülteni de yayımlamadı. Wardle ise yamanın ardından Meta'yı hızlı müdahalesi için tebrik etti. Mac'inde Muse kullananların uygulamayı en güncel sürüme yükseltmesi öneriliyor; araştırmacı, Muse'daki başka hatalara dair ayrıntıları Kasım'daki Objective by the Sea güvenlik konferansında paylaşacağını açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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