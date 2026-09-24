Meta'nın Yapay Zeka Asistanı Muse'da Kritik Açık: Saldırganlar Bilgisayarın Kontrolünü Ele Geçirebiliyordu
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Meta'nın bu ay kullanıma sunduğu yapay zeka asistanı Muse'un Mac uygulamasında, saldırganlara bilgisayarın kontrolünü veren kritik bir güvenlik açığı ortaya çıktı. macOS güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, gizli bir ayar üzerinden Muse'un sesli komutları yabancı bir sunucuya yönlendirilebildiğini, kameradan fotoğraf çekilip bilgisayara zararlı dosya yazılabildiğini gösterdi. Meta ise açığı yaklaşık 16 saat içinde acil bir güncellemeyle kapattı.
[Kaynak: NTV]
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Sorun, kullanıcının adına e-posta gönderen, alışveriş yapan ve form dolduran bir asistanın içindeki tek bir gizli ayardan çıktı.
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Meta ise riskin sınırlı olduğunu savunarak açığı kısa sürede acil bir güncellemeyle kapattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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