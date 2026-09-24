Muse, Meta'nın Eylül başında ABD'de iOS, Android ve web için duyurduğu kişisel yapay zeka ajanı. Alexandr Wang liderliğinde geliştirilen, gücünü Muse Spark modelinden alan asistan; e-posta gönderebiliyor, seyahat rezervasyonu yapabiliyor, form doldurup kullanıcı adına pazarlık edebiliyor, uygulama kapatıldıktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Ücretsiz sürümün yanında aylık 20 ve 100 dolarlık paketleri bulunan Muse'un Mac uygulaması ise 18 Eylül'de kullanıma sunuldu.

Açık tam olarak bu Mac uygulamasında çıktı. Muse, sesli komutları bilgisayarda işlemek yerine Meta'nın sunucularına gönderiyor. Patrick Wardle'ın tespitine göre uygulamanın içinde, ses kayıtlarının hangi adrese gideceğini belirleyen 'endovoyagerdictation_endpoint' adlı belgelenmemiş bir geliştirici ayarı vardı ve bu ayar hiçbir ek macOS izni gerekmeden değiştirilebiliyordu. Kullanıcı mikrofona tıkladığında komut, Meta yerine saldırganın sunucusuna gidiyordu.

Böylece saldırgan dikte edilen komutları okuyabiliyor, Muse'un güvendiği sahte talimatlar ekleyebiliyor ve kullanıcının hesabını doğrulayan anahtarı (token) ele geçirebiliyordu. Bu anahtarla iPhone dahil diğer cihazlardaki Muse'a da komut vermek mümkün hale geliyordu. Wardle, 21 Eylül'de GitHub'da paylaştığı 'not-a-mused' adlı kanıt aracıyla kullanıcıya belirgin bir uyarı gösterilmeden kameradan fotoğraf çekmeyi ve bilgisayara zararlı dosyalar yazmayı başardı. Araştırmacı, Muse'u 'nihai bir arka kapıya' dönüştürmenin son derece kolay olduğunu ifade etti.