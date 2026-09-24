Ece Erken'in Dubai Kararı Sonrası Gel Konuşalım'ın Yeni Sunucusu Belli Oldu!
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TV8'in sabah kuşağındaki Gel Konuşalım programının yeni sezonda sunucu koltuğuna Seray Sever oturacak. Değişiklik, programın uzun süreli yüzü Ece Erken'in oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı almasının ardından geldi. Yaz döneminde programı Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş ve Mehmet Üstündağ sunuyordu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Seray Sever, bu programla televizyona geri dönüyor.
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Ece Erken'in Dubai kararının ardından TV8, Gel Konuşalım'ın sunucu koltuğu için Seray Sever'le anlaştı.
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Yaz döneminde programı Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş ve Mehmet Üstündağ sunuyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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