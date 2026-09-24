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Ece Erken'in Dubai Kararı Sonrası Gel Konuşalım'ın Yeni Sunucusu Belli Oldu!

Ece Erken'in Dubai Kararı Sonrası Gel Konuşalım'ın Yeni Sunucusu Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 17:46
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TV8'in sabah kuşağındaki Gel Konuşalım programının yeni sezonda sunucu koltuğuna Seray Sever oturacak. Değişiklik, programın uzun süreli yüzü Ece Erken'in oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı almasının ardından geldi. Yaz döneminde programı Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş ve Mehmet Üstündağ sunuyordu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Seray Sever, bu programla televizyona geri dönüyor.

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Ece Erken'in Dubai kararının ardından TV8, Gel Konuşalım'ın sunucu koltuğu için Seray Sever'le anlaştı.

Ece Erken'in Dubai kararının ardından TV8, Gel Konuşalım'ın sunucu koltuğu için Seray Sever'le anlaştı.

Gel Konuşalım'da merakla beklenen isim sonunda belli oldu. Yeni sezonda programın sunucu koltuğuna Seray Sever oturacak. Bu değişiklik, programın uzun süreli yüzü Ece Erken'in ekrana veda etmesiyle gündeme geldi. Erken, eylül ayında Türkiye'den ayrılıp Dubai'ye yerleşeceğini açıklamıştı. Ünlü sunucu kararını 'Evladımın eğitimi için Dubai'ye yerleşmeye karar verdim... Eymen'in eğitimi için, okulu için, sosyal çevresi için bir hayat kurmak üzere gidiyorum.' sözleriyle duyurmuştu.

Yaz döneminde programı Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş ve Mehmet Üstündağ sunuyordu.

Yaz döneminde programı Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş ve Mehmet Üstündağ sunuyordu.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın ekrandan çekilmesinin ardından Gel Konuşalım, yaz aylarında bambaşka bir kadroyla yayına devam etti. 3 Ağustos Pazartesi itibarıyla programı Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş sunmaya başladı. Magazin yorumcusu Mehmet Üstündağ da kulis bilgileriyle yayında yer aldı.

Acun Medya imzalı program, hafta içi her sabah 09.00'da canlı olarak ekrana geliyor. Yaz kuşağında aldığı reytinglerle kanalın beklentisini karşılayan formatın yeni sezonda da aynı iddiayla sürmesi hedefleniyor. Yeni dönemde Seray Sever'in yanında kimlerin yer alacağına dair ise farklı bilgiler var. Bazı haberlerde Hakan Hatipoğlu'nun programda kalacağı, Seray Sever'in de Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunuculuk yapacağı öne sürüldü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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