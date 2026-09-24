Manş'ta Göçmen Botunu Bıçaklayan Aşırı Sağcı Gözaltında: 'Burası İngiltere'

Thomas'ın gözaltına alınmasının ardından İngiltere'deki aşırı sağcı hareketin önde gelen isimlerinden Tommy Robinson, destekçilerine Thomas için bağış toplanması çağrısında bulundu. Robinson, 'Danny o botu kendisi için bıçaklamadı, hepimiz için yaptı' iddiasını dile getirdi. 2016'da adam kaçırmaya teşebbüs suçundan iki yıl hapis cezası alan Thomas, cezaevinden çıktıktan sonra uzun süre Robinson'ın korumalığını yapmıştı. Portsmouth yakınlarındaki Hayling Island'da büyüyen ve bir dönem orduda tank sürücüsü olarak görev yapan Thomas, süngü eğitiminde dizini sakatlayınca terhis edilmişti. Thomas'ın başında bulunduğu Patriot Platform adlı grup, bu ay Portsmouth'ta göçmenlerin işlem merkezlerine nakledilmesini engellemek için yolları kapatmıştı.