Manş'ta Göçmen Botunu Bıçaklayan Aşırı Sağcı Gözaltında: 'Burası İngiltere'
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İngiltere'de 'Danny Tommo' lakabıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Daniel Thomas gözaltına alındı. 37 yaşındaki Thomas, Manş Denizi'nde göçmenlerin kullandığı şişme botu bıçakla yararken kendi videosunu çektirmişti. Botun içinde o sırada bir kurtarma görevlisi de vardı. Polis, Thomas'ı çarşamba akşamı bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.
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Botta bir kurtarma görevlisi vardı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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