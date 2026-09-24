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Manş'ta Göçmen Botunu Bıçaklayan Aşırı Sağcı Gözaltında: 'Burası İngiltere'

Manş'ta Göçmen Botunu Bıçaklayan Aşırı Sağcı Gözaltında: 'Burası İngiltere'

İngiltere Göçmen
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 17:52
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İngiltere'de 'Danny Tommo' lakabıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Daniel Thomas gözaltına alındı. 37 yaşındaki Thomas, Manş Denizi'nde göçmenlerin kullandığı şişme botu bıçakla yararken kendi videosunu çektirmişti. Botun içinde o sırada bir kurtarma görevlisi de vardı. Polis, Thomas'ı çarşamba akşamı bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

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Botta bir kurtarma görevlisi vardı

Botta bir kurtarma görevlisi vardı

Salı günü sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Thomas'ın, içinde bir kurtarma görevlisinin de bulunduğu sırada göçmenlerin Manş Denizi'ni geçmek için kullandığı botu bıçakladığı görüldü. Görüntülerde göçmenlere bağıran Thomas'ın, 'İngiltere karasularındasınız, burası İngiltere! Artık Fransa'da değilsiniz. Bottan inin, inmek için hala vaktiniz var' dedikten sonra elindeki bıçakla botu deldiği ve kestiği anlar yer aldı. Olayın ardından inceleme başlatan Hampshire Emniyet Müdürlüğü, İngiliz karasularında bir botun zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.

Tommy Robinson bağış istedi

Tommy Robinson bağış istedi

Thomas'ın gözaltına alınmasının ardından İngiltere'deki aşırı sağcı hareketin önde gelen isimlerinden Tommy Robinson, destekçilerine Thomas için bağış toplanması çağrısında bulundu. Robinson, 'Danny o botu kendisi için bıçaklamadı, hepimiz için yaptı' iddiasını dile getirdi. 2016'da adam kaçırmaya teşebbüs suçundan iki yıl hapis cezası alan Thomas, cezaevinden çıktıktan sonra uzun süre Robinson'ın korumalığını yapmıştı. Portsmouth yakınlarındaki Hayling Island'da büyüyen ve bir dönem orduda tank sürücüsü olarak görev yapan Thomas, süngü eğitiminde dizini sakatlayınca terhis edilmişti. Thomas'ın başında bulunduğu Patriot Platform adlı grup, bu ay Portsmouth'ta göçmenlerin işlem merkezlerine nakledilmesini engellemek için yolları kapatmıştı.

BP istasyonunda yolu kesildi

BP istasyonunda yolu kesildi

Thomas'ın kendi YouTube kanalından canlı yayınladığı görüntülerde, BP akaryakıt istasyonunda aracının önü kesildikten sonra dışarı çıktığı ve çocuklarıyla konuşmak için telefonunu kullanıp kullanamayacağını sorduğu görüldü. Çarşamba akşamı gözaltına alınan Thomas'a polisin, 'Hayatı tehlikeye atacak şekilde mala zarar verme olayına karıştığınıza dair veriler var. Şu andan itibaren gözaltındasınız' dediği duyuldu. Hampshire Polisi'nin yaptığı açıklamada, sabit adresi olmayan 37 yaşındaki şüphelinin mala zarar verme, hayatı tehlikeye atacak şekilde mala zarar verme ve deniz güvenliğini tehlikeye düşürme şüphesiyle gözaltına alındığı ve hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi. Aynı günlerde Gosport'ta düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda da altı kişi gözaltına alınmış, bunlardan ikisi acil durum görevlilerine saldırmakla suçlanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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