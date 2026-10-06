article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Marul ve Patatesi Temizlemenin Uzmanların Önerdiği Yolu: Çoğumuzun Atladığı Adımlar Var

Marul ve Patatesi Temizlemenin Uzmanların Önerdiği Yolu: Çoğumuzun Atladığı Adımlar Var

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sebzeleri yıkarken bazen yeterli temizliği sağlayamayabiliyoruz. Musluğun altına tutup çıkarmak çoğumuzun alışkanlığı haline gelse de aslında dikkat etmek gereken noktalar var. Cleveland Clinic diyetisyeni Kristin Kirkpatrick'e göre marul gibi kıvrımlı sebzelerle patates gibi sert yüzeyli sebzeler aynı şekilde temizlenmiyor. Biz de sizler için üniversitelerin ve sağlık kuruluşlarının önerilerini derledik. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Cronista

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sebzeleri soğuk suyun altında, yalnızca suyla yıkayın.

Sebzeleri soğuk suyun altında, yalnızca suyla yıkayın.

Kirkpatrick temizlik sırasında soğuk su dışında hiçbir şey kullanılmamasını öneriyor. Sebzelerin üzerindeki ezik ve hasarlı bölümlerin de ayıklanması gerekiyor, çünkü buralar bakterilere yuva olabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) de yıkanmamış sebzelerin hastalık yapabilecek mikroplar taşıma ihtimali olan gıdalar arasında olduğunu belirtiyor.

Marulun yapraklarını ayırıp kıvrımlarını durulayın.

Marulun yapraklarını ayırıp kıvrımlarını durulayın.

Maryland Üniversitesi, yapraklı sebzelerde yaprakların birbirinden ayrılmasını ve kıvrımlar arasında kalan kirin suyla uzaklaştırılmasını öneriyor. Maine Üniversitesi ise marul gibi çok kıvrımı olan sebzelerin yıkanırken 1-2 dakika suda bekletilmesini tavsiye ediyor.

Patates gibi sert yüzeyli sebzeleri elinizle ovalamanın yanı sıra sebze fırçası da kullanın.

Patates gibi sert yüzeyli sebzeleri elinizle ovalamanın yanı sıra sebze fırçası da kullanın.

Kirkpatrick, patates ve elma gibi sert yüzeyli ürünlerde yalnızca suyun altında tutmak yerine dış yüzeyin elle ovalanmasını öneriyor. Böylece topraktan kalan kir daha iyi gidiyor. Maine Üniversitesi de kalın kabuklu ürünlerde sebze fırçası kullanılmasını tavsiye ediyor. Çünkü ovalamak bazen yeterli olmayabiliyor.

Süzdürüp kurulayın, yemeden hemen önce yıkayın.

Süzdürüp kurulayın, yemeden hemen önce yıkayın.

Maine Üniversitesi, yıkanan yapraklı sebzelerin süzgeçte süzdürülüp temiz bir havlu ya da salata kurutucusuyla kurulanmasını öneriyor. Cleveland Clinic uzmanına göre sebze ve meyveleri tüketmeden hemen önce yıkamak en uygunu.

Patatesi buzdolabında saklamayın.

Patatesi buzdolabında saklamayın.

Harvard'ın tavsiyesine göre nem patateslerin daha hızlı bozulmasına yol açabiliyor. Bu yüzden patatesleri serin, kuru ve karanlık bir yerde saklamak gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ellerinizi ve kesme tahtanızı da unutmayın.

Ellerinizi ve kesme tahtanızı da unutmayın.

Maine Üniversitesi, yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerin sıcak su ve sabunla yıkanmasını, kesme tahtalarının ve mutfak gereçlerinin de her kullanımdan önce ve sonra temizlenip dezenfekte edilmesini öneriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın