Marul ve Patatesi Temizlemenin Uzmanların Önerdiği Yolu: Çoğumuzun Atladığı Adımlar Var
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Sebzeleri yıkarken bazen yeterli temizliği sağlayamayabiliyoruz. Musluğun altına tutup çıkarmak çoğumuzun alışkanlığı haline gelse de aslında dikkat etmek gereken noktalar var. Cleveland Clinic diyetisyeni Kristin Kirkpatrick'e göre marul gibi kıvrımlı sebzelerle patates gibi sert yüzeyli sebzeler aynı şekilde temizlenmiyor. Biz de sizler için üniversitelerin ve sağlık kuruluşlarının önerilerini derledik. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Cronista
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Sebzeleri soğuk suyun altında, yalnızca suyla yıkayın.
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Marulun yapraklarını ayırıp kıvrımlarını durulayın.
Patates gibi sert yüzeyli sebzeleri elinizle ovalamanın yanı sıra sebze fırçası da kullanın.
Süzdürüp kurulayın, yemeden hemen önce yıkayın.
Patatesi buzdolabında saklamayın.
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Ellerinizi ve kesme tahtanızı da unutmayın.
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