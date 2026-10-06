Marul ve Patatesi Temizlemenin Uzmanların Önerdiği Yolu: Çoğumuzun Atladığı Adımlar Var

Sebzeleri yıkarken bazen yeterli temizliği sağlayamayabiliyoruz. Musluğun altına tutup çıkarmak çoğumuzun alışkanlığı haline gelse de aslında dikkat etmek gereken noktalar var. Cleveland Clinic diyetisyeni Kristin Kirkpatrick'e göre marul gibi kıvrımlı sebzelerle patates gibi sert yüzeyli sebzeler aynı şekilde temizlenmiyor. Biz de sizler için üniversitelerin ve sağlık kuruluşlarının önerilerini derledik. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Cronista