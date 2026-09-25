Yumurtayı Haşlamadan Önce Yıkamanın Riski Ortaya Çıktı: Kabuktaki Görünmez Kalkan Zarar Görüyor

Yumurta kabuğu ilk bakışta sağlam ve kapalı bir yüzey gibi görünse de üzerinde çok sayıda mikroskobik gözenek bulunuyor. Bu gözenekler, civcivin kabuk içinde nefes alabilmesi için doğanın açtığı küçük geçitler. Tavuk yumurtayı bıraktığı anda kabuğun üzeri kütikül adı verilen ince bir tabakayla kaplanıyor; bu tabaka gözenekleri kapatarak bakterilere karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), evde yumurta yıkamanın ne gerekli ne de önerilen bir uygulama olduğunu açıkça belirtiyor. Kuruma göre yıkama sırasında kullanılan su, kabuktaki gözeneklerden yumurtanın içine doğru çekilebiliyor. Böylece kabuğun dışında duran mikroorganizmalar temizlenmek yerine içeri taşınmış oluyor.

Burada suyun sıcaklığı da belirleyici. FSIS'in aktardığına göre ticari tesislerde yumurtalar, suyun içeri çekilmesini önleyecek sıcaklıklarda ve gıdaya uygunluğu onaylanmış maddelerle yıkanıyor. Evdeki musluk başında bu koşulları sağlamak ise pek mümkün değil. Üstelik su ve sürtünme kütikül tabakasını aşındırdığı için, yıkanan yumurta tencereye girene kadar geçen kısa sürede bile savunmasız kalabiliyor.