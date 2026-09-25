Yumurtayı Haşlamadan Önce Yıkamanın Riski Ortaya Çıktı: Kabuktaki Görünmez Kalkan Zarar Görüyor
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Mutfakta en yaygın alışkanlıklardan biri, yumurtayı tencereye atmadan önce musluk altında yıkamak. Temizlik adına yapılan bu hareket, gıda güvenliği otoritelerine göre tam tersi bir sonuç doğurabiliyor. Sorun, çıplak gözle görünmeyen ince bir koruma katmanında saklı. Türkiye'deki mevzuat da bu konuda net bir kural koyuyor.
Kaynak: USDA FSIS
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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