Yıllarca Süs Diye Kullandığı Obje 160 Yıllık Hâlâ Patlayabilir Top Mermesi Çıktı
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steve Martin, yıllardır masasında süs olarak duran objenin zararsız bir hatıra olduğunu düşünüyordu. Ta ki askeri geçmişi olan bir tanıdığı onu görene kadar... Uzmanlar objenin Amerikan İç Savaşı'ndan kalma, yaklaşık 160 yıllık bir top mermisi olduğunu ve hâlâ patlayabilecek durumda olduğunu doğruladı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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