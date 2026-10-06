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Yıllarca Süs Diye Kullandığı Obje 160 Yıllık Hâlâ Patlayabilir Top Mermesi Çıktı

Yıllarca Süs Diye Kullandığı Obje 160 Yıllık Hâlâ Patlayabilir Top Mermesi Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:45
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steve Martin, yıllardır masasında süs olarak duran objenin zararsız bir hatıra olduğunu düşünüyordu. Ta ki askeri geçmişi olan bir tanıdığı onu görene kadar... Uzmanlar objenin Amerikan İç Savaşı'ndan kalma, yaklaşık 160 yıllık bir top mermisi olduğunu ve hâlâ patlayabilecek durumda olduğunu doğruladı.

İşte detaylar. 

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Oğlunun Balık Tutarken Bulduğu Objeyi Masaya Kondu

Oğlunun Balık Tutarken Bulduğu Objeyi Masaya Kondu

Smithsonian Magazine'in yerel kanallara dayandırdığı habere göre mermiyi yıllar önce Martin'in oğlu bir balık gezisi sırasında buldu. Martin de onu masasına koydu ve obje yıllarca sohbet konusu olan bir süs eşyası olarak kaldı.

Martin, merminin içi boş bir tatbikat mermisi olduğunu düşünüyordu. Askeri tecrübesi olan bir arkadaşı ise objeyi görünce gerçek olabileceği uyarısında bulundu.

Bomba İmha Ekibi Çağrıldı

Martin bunun üzerine Atascosa County Şerif Ofisi'ni aradı. 28 Temmuz 2026'da evine gelen San Antonio'daki Lackland Hava Üssü'nün patlayıcı imha ekibi, objenin hâlâ patlayıcı taşıyan bir Parrott mermisi olduğunu doğruladı.

Parrott Topu Nedir? İç Savaş'ın Ünlü Silahı

Parrott Topu Nedir? İç Savaş'ın Ünlü Silahı

Parrott topu, Robert Parker Parrott'un 1860'ta geliştirdiği namludan dolma, yivli bir top. Amerikan İç Savaşı'nda yaygın olarak kullanıldı ve özellikle Konfederasyon tahkimatlarına karşı etkili oldu.

Yani Martin'in masasındaki mermi, 20 librelik Parrott topu için üretilmiş bir mühimmattı. İmha ekibi mermiyi San Antonio'nun kuzeyindeki Camp Bullis askeri eğitim alanına götürdü ve kontrollü şekilde imha etti. Kimse yaralanmadı.

'Beni Aptal Yerine Koymuş'

Martin, olayı esprili bir dille anlattı: 'Şimdi düşünüyorum da, bu şey resmen beni aptal yerine koymuş, değil mi?' İngilizcede tatbikat mermisine 'dummy' (aptal) dendiği için Martin kelime oyunu yapmıştı.

Şerif Jake Guerra da herkes için güvenli bir sonuç alındığını söyledi. Kimse yaralanmadı ama ders net: Tarihi mühimmata asla dokunmayın!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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