Yıllarca Süs Diye Kullandığı Obje 160 Yıllık Hâlâ Patlayabilir Top Mermesi Çıktı

Smithsonian Magazine'in yerel kanallara dayandırdığı habere göre mermiyi yıllar önce Martin'in oğlu bir balık gezisi sırasında buldu. Martin de onu masasına koydu ve obje yıllarca sohbet konusu olan bir süs eşyası olarak kaldı.

Martin, merminin içi boş bir tatbikat mermisi olduğunu düşünüyordu. Askeri tecrübesi olan bir arkadaşı ise objeyi görünce gerçek olabileceği uyarısında bulundu.

Bomba İmha Ekibi Çağrıldı

Martin bunun üzerine Atascosa County Şerif Ofisi'ni aradı. 28 Temmuz 2026'da evine gelen San Antonio'daki Lackland Hava Üssü'nün patlayıcı imha ekibi, objenin hâlâ patlayıcı taşıyan bir Parrott mermisi olduğunu doğruladı.