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Doğduğunuz Ay Ömrünüzü Etkiliyor: 100 Yaşına Ulaşmanın Şaşırtıcı Mevsim Kuralı

Doğduğunuz Ay Ömrünüzü Etkiliyor: 100 Yaşına Ulaşmanın Şaşırtıcı Mevsim Kuralı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:39
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Uzun ömrün sırrı denince akla beslenme, genler ve hareket gelir. Bilim insanları ise beklenmedik bir faktöre daha dikkat çekiyor: Doğduğunuz ay. ABD'de 100 yaşını aşan yaklaşık 1.600 kişiyi inceleyen bir çalışma, sonbahar aylarında doğanların 100 yaşına ulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Tayvan'da yapılan araştırma da doğum mevsimi ile ömür arasında bağlantı tespit etti. Görünen o ki takvimdeki yeriniz ömrünüzü etkiliyor olabilir!

İşte detaylar. 

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100 Yaşını Aşanlar En Çok Hangi Aylarda Doğmuş?

100 Yaşını Aşanlar En Çok Hangi Aylarda Doğmuş?

Chicago Üniversitesi'nden Leonid ve Natalia Gavrilov, Journal of Aging Research dergisinde yayımlanan çalışmada 1880-1895 yılları arasında doğmuş ve 100 yaşını aşmış 1.574 Amerikalı kişiyi inceledi.

Araştırmacılar 100 yaşını aşan kişiler ile daha kısa yaşayan 10.855 kardeşlerini (ve ayrıca 1.000'den fazla eşleri) karşılaştırdı. Böylece aile ortamı ve genetik gibi etkenleri büyük ölçüde dengelemeyi amaçladılar.

Eylül, Ekim ve Kasım Doğumlular Öne Çıktı

Sonuçlara göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında doğanların 100 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksekti. Mart'tan Temmuz'a kadar olan aylarda doğanlarda ise bu ihtimal daha düşüktü.

Genel nüfusun yüzde 51,8'i yılın ilk yarısında doğarken asırlıkların yüzde 53,1'i yılın ikinci yarısında dünyaya gelmişti.

Peki Neden Sonbahar Bebekleri Uzun Yaşıyor?

Araştırmacılar kesin bir neden göstermiyor ama bazı olasılıklar sıralıyor. Hamilelik dönemindeki mevsimsel beslenme farkları, sonbahar ve kış bebeklerinin daha yüksek doğum ağırlığı ve bebeklik döneminde maruz kalınan mevsimsel enfeksiyonlar bunların başında geliyor.

Kış Doğumlularda Ölüm Riski Daha Düşük

Kış Doğumlularda Ölüm Riski Daha Düşük

2024'te Naturwissenschaften (The Science of Nature) dergisinde yayımlanan ve Tayvan Ulusal Sağlık Sigortası veri tabanındaki kayıtları değerlendiren çalışma da bu tür büyük çaplı demografik araştırmalar için dünya çapında en güvenilir kaynaklar arasında. Çalışma kapsamında, 2000-2013 yılları arasındaki kayıtlar üzerinden 800 binden fazla kişinin verileri değerlendirildi.

Kışın (Aralık-Şubat) doğanlar referans alındığında ilkbaharda doğanların tüm nedenlere bağlı ölüm riski yaklaşık yüzde 5 daha yüksek bulundu. Yaz doğumlularda da ilk analizde yaklaşık yüzde 4'lük daha yüksek bir risk görüldü ancak çeşitli faktörler hesaba katıldığında bu fark anlamlılığını korumadı. Sonbahar doğumlular ile kış doğumlular arasında anlamlı bir fark görülmedi. Bu tablo, 23 farklı hastalık hesaba katıldıktan sonra da değişmedi.

Doğum Ayınız Kaderiniz Değil

Bulguların dikkat çekici olduğu kesin! Ancak farklar küçük ve büyük nüfus verilerinde ortaya çıkıyor. Araştırmacılar da doğum mevsimi ile ölüm riski arasındaki ilişkinin mekanizmasının henüz tam olarak bilinmediğini ve daha fazla araştırma gerektiğini belirtiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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