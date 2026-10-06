Doğduğunuz Ay Ömrünüzü Etkiliyor: 100 Yaşına Ulaşmanın Şaşırtıcı Mevsim Kuralı

Chicago Üniversitesi'nden Leonid ve Natalia Gavrilov, Journal of Aging Research dergisinde yayımlanan çalışmada 1880-1895 yılları arasında doğmuş ve 100 yaşını aşmış 1.574 Amerikalı kişiyi inceledi.

Araştırmacılar 100 yaşını aşan kişiler ile daha kısa yaşayan 10.855 kardeşlerini (ve ayrıca 1.000'den fazla eşleri) karşılaştırdı. Böylece aile ortamı ve genetik gibi etkenleri büyük ölçüde dengelemeyi amaçladılar.

Eylül, Ekim ve Kasım Doğumlular Öne Çıktı

Sonuçlara göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında doğanların 100 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksekti. Mart'tan Temmuz'a kadar olan aylarda doğanlarda ise bu ihtimal daha düşüktü.

Genel nüfusun yüzde 51,8'i yılın ilk yarısında doğarken asırlıkların yüzde 53,1'i yılın ikinci yarısında dünyaya gelmişti.

Peki Neden Sonbahar Bebekleri Uzun Yaşıyor?

Araştırmacılar kesin bir neden göstermiyor ama bazı olasılıklar sıralıyor. Hamilelik dönemindeki mevsimsel beslenme farkları, sonbahar ve kış bebeklerinin daha yüksek doğum ağırlığı ve bebeklik döneminde maruz kalınan mevsimsel enfeksiyonlar bunların başında geliyor.