Doğduğunuz Ay Ömrünüzü Etkiliyor: 100 Yaşına Ulaşmanın Şaşırtıcı Mevsim Kuralı
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Uzun ömrün sırrı denince akla beslenme, genler ve hareket gelir. Bilim insanları ise beklenmedik bir faktöre daha dikkat çekiyor: Doğduğunuz ay. ABD'de 100 yaşını aşan yaklaşık 1.600 kişiyi inceleyen bir çalışma, sonbahar aylarında doğanların 100 yaşına ulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Tayvan'da yapılan araştırma da doğum mevsimi ile ömür arasında bağlantı tespit etti. Görünen o ki takvimdeki yeriniz ömrünüzü etkiliyor olabilir!
İşte detaylar.
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100 Yaşını Aşanlar En Çok Hangi Aylarda Doğmuş?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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