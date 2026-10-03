TikTok'ta Canlı Yayında 6,03 Karatlık Elmas Buldu: 12 Yıldır Arıyordu

Park, elması 6 Şubat'ta resmen tescil etti. Jelibon büyüklüğündeki kanarya sarısı elmas, park 1972'de devlet parkı olduğundan bu yana kayda geçen en büyük dördüncü sarı elmas oldu. Tüm renkler arasında ise 22. sırada yer alıyor.

Parkın müdür yardımcısı Waymon Cox, elmasın oldukça simetrik ve yuvarlak bir yüzeye sahip olduğunu, 48 yüzlü bir kristal olan 'hekzoktahedron' gibi göründüğünü söylüyor. Cox'a göre bu şekil oldukça nadir çünkü parkta bulunan elmasların çoğu 12 ya da 24 yüzlü oluyor.