article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TikTok'ta Canlı Yayında 6,03 Karatlık Elmas Buldu: 12 Yıldır Arıyordu

TikTok'ta Canlı Yayında 6,03 Karatlık Elmas Buldu: 12 Yıldır Arıyordu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 13:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Devlet Parkı, bulduğunuz elmasın size ait olduğu nadir yerlerden biri. Jack Pearadin ve arkadaşı Michael Schumacher, Ocak 2026'da burada 6,03 karatlık sarı bir elmas buldu. Hikaye ABD basınında yeniden gündeme geldi. Üstelik elmas, Pearadin TikTok'ta canlı yayındayken bulundu! 

İşte detaylar. 

Kaynak, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta Canlı Yayındayken Parladığını Gördü

TikTok'ta Canlı Yayındayken Parladığını Gördü

35 yaşındaki Jack Pearadin ve 43 yaşındaki Michael Schumacher, elması 25 Ocak 2026'da buldu. İkili, aralık ayının sonunda kazdıkları toprağı biriktirmiş, buz fırtınasının ardından donmuş toprağı fırsat buldukça yıkıyordu. Pearadin, o sırada TikTok'ta canlı yayın yapıyor ve izleyicilere çakılları nasıl ayıkladıklarını gösteriyordu.

Pearadin, elması fark ettiği anı şöyle anlatıyor: 'Yaklaşık iki buçuk metre uzaktaydım ve nedense geri döndüm, yığının ortasında parladığını gördüm. Kaşığımla almaya çalıştım ama kaşık altına girmedi.'

FOX13'ün aktardığına göre Pearadin o an kendini tutamadı: 'Aman Tanrım! Büyük bir tane bulduk!' diyerek heyecanını canlı yayındaki izleyicilerle de paylaşıyordu.

Adını Bir Şarkıdan Aldı

Adını Bir Şarkıdan Aldı

İki arkadaş, elmasa 'Pearadin Schumacher American Dream Diamond' (Amerikan Rüyası Elması) adını verdi. İsmin ilham kaynağı 'Sh-Boom (Life Could Be a Dream)' şarkısı ve elmasın ABD'nin kuruluşunun 250. yılında bulunmuş olması.

Schumacher da canlı yayındaki o anı esprili bir dille anlatıyor. Pearadin'in 'Kusura bakma Mike, ortak yığınımıza henüz bakmadım' demesi üzerine, 'Hiç dert etme dostum, içindeki o büyük, kusursuz kanarya sarısı taş büyümeye devam ediyor!' diye karşılık vermiş.

48 Yüzlü Olabilir: Nadir Görülen Bir Şekil

48 Yüzlü Olabilir: Nadir Görülen Bir Şekil

Park, elması 6 Şubat'ta resmen tescil etti. Jelibon büyüklüğündeki kanarya sarısı elmas, park 1972'de devlet parkı olduğundan bu yana kayda geçen en büyük dördüncü sarı elmas oldu. Tüm renkler arasında ise 22. sırada yer alıyor.

Parkın müdür yardımcısı Waymon Cox, elmasın oldukça simetrik ve yuvarlak bir yüzeye sahip olduğunu, 48 yüzlü bir kristal olan 'hekzoktahedron' gibi göründüğünü söylüyor. Cox'a göre bu şekil oldukça nadir çünkü parkta bulunan elmasların çoğu 12 ya da 24 yüzlü oluyor.

Bu Parkta Bulan Elması Alıp Gidiyor

Bu Parkta Bulan Elması Alıp Gidiyor

Crater of Diamonds Devlet Parkı'nda kural basit: Bulduğunuz elmas sizin. Park halka açıldığından bu yana 37 binden fazla elmas bulundu. Her yıl 400 ila 800 elmas çıkıyor ancak bunların çoğu yaklaşık çeyrek karat büyüklüğünde.

Pearadin, 2013'ten bu yana parkta 300'den fazla değerli taş bulmuş. FOX13'e göre kazancı Schumacher ile paylaşmayı ve kendi kristal madenini açmayı planlıyor. ABD'de bulunan en büyük elmas ise yine bu bölgeden çıkan 40,23 karatlık 'Uncle Sam'. O elmas 1924'te bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın