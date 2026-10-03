TikTok'ta Canlı Yayında 6,03 Karatlık Elmas Buldu: 12 Yıldır Arıyordu
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ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Devlet Parkı, bulduğunuz elmasın size ait olduğu nadir yerlerden biri. Jack Pearadin ve arkadaşı Michael Schumacher, Ocak 2026'da burada 6,03 karatlık sarı bir elmas buldu. Hikaye ABD basınında yeniden gündeme geldi. Üstelik elmas, Pearadin TikTok'ta canlı yayındayken bulundu!
İşte detaylar.
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TikTok'ta Canlı Yayındayken Parladığını Gördü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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