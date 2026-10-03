Yerde Bulduğu Poşetten 400 Bin Liralık Altın Çıktı: "Ne Büyük Zorluklarla Kazanmıştır"
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Aracının Yanında Bir Poşet Buldu
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Altınlar Eksiksiz Sahibine Ulaştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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