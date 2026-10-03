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Yerde Bulduğu Poşetten 400 Bin Liralık Altın Çıktı: "Ne Büyük Zorluklarla Kazanmıştır"

Yerde Bulduğu Poşetten 400 Bin Liralık Altın Çıktı: "Ne Büyük Zorluklarla Kazanmıştır"

Manisa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 08:41
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, alışveriş dönüşü aracının yanında bir poşet buldu. Poşetin içinden altın ve Ata liralar çıktı. Ünalan, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan altınları için hemen harekete geçti. 

İşte detaylar. 

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Aracının Yanında Bir Poşet Buldu

Aracının Yanında Bir Poşet Buldu

Ünalan, Demirci ilçe merkezinde alışverişini yaptıktan sonra aracının yanına döndüğünde yerde bir poşet olduğunu fark etti. Poşeti açınca içinde 8 Ata lira ve bir çift altın küpe olduğunu gördü.

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lirayı bulan altınlar için Ünalan hiç tereddüt etmedi. Vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Altınlar Eksiksiz Sahibine Ulaştı

Altınlar Eksiksiz Sahibine Ulaştı

Zabıta ekipleri poşeti tutanakla teslim aldı. Ardından ilçe merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek altınların sahibini buldu. S.D. olarak tanımlanan kişiye ziynet eşyaları eksiksiz teslim edildi.

1990 yılında köyünden ayrılan ve İzmir'de yaşayan Ünalan Demirci'ye yaptığı ziyaretinde başına gelenleri ise 'Ben sadece görevimi, insanlık görevimi yaptım.' sözleriyle açıkladı. 

Ünalan ayrıca, 'Sahibi bu altını ne büyük zorluklarla, ne emeklerle kazanmıştır, bunu çok iyi biliyordum.' diyerek hepimizin içini ısıttı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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