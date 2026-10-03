Yerde Bulduğu Poşetten 400 Bin Liralık Altın Çıktı: "Ne Büyük Zorluklarla Kazanmıştır"

Ünalan, Demirci ilçe merkezinde alışverişini yaptıktan sonra aracının yanına döndüğünde yerde bir poşet olduğunu fark etti. Poşeti açınca içinde 8 Ata lira ve bir çift altın küpe olduğunu gördü.

Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lirayı bulan altınlar için Ünalan hiç tereddüt etmedi. Vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.