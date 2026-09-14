Memura Üçlü Zam Geliyor! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası'nın anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu oran, emekli maaşı zammının hesaplanmasında kullanılan altı aylık enflasyon farkını da yukarı çekti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların taban aylığı 23.552 liradan 25.923 liraya çıkacak.

Daha yüksek aylık alan emekliler için de tablo değişti. Örneğin bugün 28 bin lira aylık alan bir SSK emeklisinin maaşı, güncel hesaba göre 30.820 liraya yükselecek. Orta Vadeli Program'ın öngördüğü yüzde 28,4'lük enflasyon senaryosunda ise emekli zammı yüzde 9,04'te kalıyor; bu da bir miktar daha düşük bir artışa işaret ediyor.

Emeklilerin zammı, yürürlükteki mevzuat gereği altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Yani Ocak ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri, nihai zam oranını değiştirebilir.