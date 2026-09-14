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Memura Üçlü Zam Geliyor! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Memura Üçlü Zam Geliyor! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SGK Memur Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 11:26
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Emekli ve memur maaşlarında Ocak ayında yapılacak zam hesapları, güncellenen enflasyon beklentileriyle yeniden şekillendi. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 10,07'ye, memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 8,01'e yükseldi. Orta Vadeli Program senaryosunda bu oranlar biraz daha düşük kalıyor. Peki en düşük emekli aylığı, memur maaşı ve memura verilen üçlü zam yeni hesaba göre ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah / Önder Yılmaz

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Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu oran, emekli maaşı zammının hesaplanmasında kullanılan altı aylık enflasyon farkını da yukarı çekti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların taban aylığı 23.552 liradan 25.923 liraya çıkacak.

Daha yüksek aylık alan emekliler için de tablo değişti. Örneğin bugün 28 bin lira aylık alan bir SSK emeklisinin maaşı, güncel hesaba göre 30.820 liraya yükselecek. Orta Vadeli Program'ın öngördüğü yüzde 28,4'lük enflasyon senaryosunda ise emekli zammı yüzde 9,04'te kalıyor; bu da bir miktar daha düşük bir artışa işaret ediyor.

Emeklilerin zammı, yürürlükteki mevzuat gereği altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Yani Ocak ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri, nihai zam oranını değiştirebilir.

Memura "üçlü" zam.

Memura "üçlü" zam.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre memur ve memur emeklisi tarafında da tablo benzer şekilde güncellendi. Merkez Bankası anketine göre memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor; Orta Vadeli Program senaryosunda ise bu oran yüzde 7'de kalıyor. Buna göre en düşük memur maaşı 70.224 liradan 75.848 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı ise 31.527 liradan 34.052 liraya yükselecek.

Memurların zammı sadece taban maaşla sınırlı kalmıyor. Maaşa ek olarak ödenen eş yardımı 3.581 liradan 3.868 liraya çıkarken, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan memurlara verilen yardım 851 liraya yükselecek. 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 393,88 liradan 425,42 liraya, engelli çocuğu bulunan memurlara verilen ek yardımlar da benzer oranda artacak.

Memur maaşındaki artış iki ayrı kalemden oluşuyor: Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5'lik zam ve enflasyon farkı. Bu nedenle memurun eline geçecek nihai zam oranı, yıl sonu enflasyonu netleşmeden kesinleşmiş olmuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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