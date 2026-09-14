Memura Üçlü Zam Geliyor! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
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Emekli ve memur maaşlarında Ocak ayında yapılacak zam hesapları, güncellenen enflasyon beklentileriyle yeniden şekillendi. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 10,07'ye, memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 8,01'e yükseldi. Orta Vadeli Program senaryosunda bu oranlar biraz daha düşük kalıyor. Peki en düşük emekli aylığı, memur maaşı ve memura verilen üçlü zam yeni hesaba göre ne kadar olacak?
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Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Memura "üçlü" zam.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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