Memur ve Emekli Maaşında Yeni Tablo: Emekliye 25.881 TL, Memura 75.729 TL

OVP'de belirlenen yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89 olarak hesaplanıyor. Memur tarafında ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,7 olacak.

Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olarak öngörülüyor. Yüzde 9,89'luk zamla en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya yükselecek. Yüzde 7,84'lük zamla ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya çıkacak.

Bu hesaplama, OVP'de açıklanan hedef enflasyonun birebir gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor. Gerçekleşen enflasyonun hedefe ulaşmaması haline halinde, hem memur hem de emekli zammında bu rakamların değişebileceği belirtiliyor.