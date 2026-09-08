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Memur ve Emekli Maaşında Yeni Tablo: Emekliye 25.881 TL, Memura 75.729 TL

Memur ve Emekli Maaşında Yeni Tablo: Emekliye 25.881 TL, Memura 75.729 TL

Memur Zammı Emekli Zammı Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 15:24
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu 2027–2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseltilirken, gözler bir kez daha memur ve emeklinin ocak zammına çevrildi. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabı için ilk somut tablo ortaya çıktı. İşte OVP hedefinin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli maaşlarında beklenen değişim.

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Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseldi.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı: '2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4'e yükseldi. Enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21'e, 2028 yılında yüzde 13,5'e ve 2029 yılında yüzde 9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.'

OVP'de açıklanan bu hedef, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zammı doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre zam alırken, memur zammı toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

OVP'de belirlenen yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89 olarak hesaplanıyor. Memur tarafında ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,7 olacak.

Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olarak öngörülüyor. Yüzde 9,89'luk zamla en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya yükselecek. Yüzde 7,84'lük zamla ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya çıkacak.

Bu hesaplama, OVP'de açıklanan hedef enflasyonun birebir gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor. Gerçekleşen enflasyonun hedefe ulaşmaması haline halinde, hem memur hem de emekli zammında bu rakamların değişebileceği belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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