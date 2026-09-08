Memur ve Emekli Maaşında Yeni Tablo: Emekliye 25.881 TL, Memura 75.729 TL
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu 2027–2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseltilirken, gözler bir kez daha memur ve emeklinin ocak zammına çevrildi. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabı için ilk somut tablo ortaya çıktı. İşte OVP hedefinin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli maaşlarında beklenen değişim.
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Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseldi.
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En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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