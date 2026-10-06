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Ekim Ortasında Güvendiği Kişiden Hayal Kırıklığı Yaşayabilecek 3 Burç

Ekim Ortasında Güvendiği Kişiden Hayal Kırıklığı Yaşayabilecek 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:12
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Ekim ayının ortaları, bazı burçlar için yakın çevrelerinden gelecek bir hayal kırıklığına işaret ediyor. Astrolojik yorumlara göre sorun yabancılardan değil, güvenilen ve yakın görülen birinden kaynaklanabilir. Sonbaharın içe dönük havası da bazı ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açabilir. Bu üç burçtan biriyseniz sizi neler bekliyor gelin birlikte öğrenelim…

Kaynak: Sözcü

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İkizler Burcu: Söylenen bir söz güveni sarsabilir.

İkizler Burcu: Söylenen bir söz güveni sarsabilir.

Yorumlara göre İkizler'in hayal kırıklığı, güvenle paylaştığı bir bilginin başkalarına aktarılmasından doğabilir. Ekim ortasında özel bir konunun düşünülenden fazla kişiye ulaşması mümkün. İkizler'i asıl üzecek olan sırrın açığa çıkması değil, bunu yapanın kim olduğu. Hemen tepki vermek yerine nelerden rahatsız olduğunu net biçimde söylemesi öneriliyor.

Başak Burcu: Küçük ayrıntılar yakındaki birinin gerçek yüzünü gösterebilir.

Başak Burcu: Küçük ayrıntılar yakındaki birinin gerçek yüzünü gösterebilir.

Başaklar bir şeylerin ters gittiğini fark ettiklerinde hemen tepki vermez, önce gözlem yapar. Söylenenlerle yapılanlar arasındaki küçük farklar bu kez yakınındaki birinin sandığı kadar dürüst olmadığını gösterebilir. Tutulmayan bir söz, gereken anda gelmeyen destek ya da saklanan bir gerçek hayal kırıklığını tetikleyebilir. Güvenleri sarsılırsa tartışmak yerine sessizce geri çekilebilirler.

Balık Burcu: Duygusal bir kırgınlık ilişkileri yeniden tartmaya itebilir.

Balık Burcu: Duygusal bir kırgınlık ilişkileri yeniden tartmaya itebilir.

Balıklar çoğu zaman iyi niyetle yaklaşır, sevdiklerini anlamaya ve affetmeye çalışır. Yorumlara göre ekim ortasında, duygularını küçümseyen ya da ihtiyaç duyduğu anda yanında olmayan yakın biriyle ilgili gerçekler netleşebilir. Bu, sevgi ya da dostluğun her davranışı mazur göstermeye yetmediğini fark etmelerine yol açabilir. Uzun vadede kendilerini iyi hissettiren ilişkilerle yoran ilişkileri ayırmaları kolaylaşabilir.

Güven sarsılırsa yeni sınırlar gündeme gelebilir.

Güven sarsılırsa yeni sınırlar gündeme gelebilir.

Yorumlar, bu dönemin üç burç için kimlerin gerçekten yanlarında olduğunu görmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Olanları yok saymak yerine ilişkilerde nelere razı olacaklarını yeniden düşünmeleri öneriliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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