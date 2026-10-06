Ekim Ortasında Güvendiği Kişiden Hayal Kırıklığı Yaşayabilecek 3 Burç
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Ekim ayının ortaları, bazı burçlar için yakın çevrelerinden gelecek bir hayal kırıklığına işaret ediyor. Astrolojik yorumlara göre sorun yabancılardan değil, güvenilen ve yakın görülen birinden kaynaklanabilir. Sonbaharın içe dönük havası da bazı ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açabilir. Bu üç burçtan biriyseniz sizi neler bekliyor gelin birlikte öğrenelim…
Kaynak: Sözcü
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İkizler Burcu: Söylenen bir söz güveni sarsabilir.
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Başak Burcu: Küçük ayrıntılar yakındaki birinin gerçek yüzünü gösterebilir.
Balık Burcu: Duygusal bir kırgınlık ilişkileri yeniden tartmaya itebilir.
Güven sarsılırsa yeni sınırlar gündeme gelebilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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