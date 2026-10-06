Ekim Ortasında Güvendiği Kişiden Hayal Kırıklığı Yaşayabilecek 3 Burç

Ekim ayının ortaları, bazı burçlar için yakın çevrelerinden gelecek bir hayal kırıklığına işaret ediyor. Astrolojik yorumlara göre sorun yabancılardan değil, güvenilen ve yakın görülen birinden kaynaklanabilir. Sonbaharın içe dönük havası da bazı ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açabilir. Bu üç burçtan biriyseniz sizi neler bekliyor gelin birlikte öğrenelim…

Kaynak: Sözcü