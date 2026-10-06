Uzun Süredir Kararsız Kalan 3 Burç İçin Uranüs Retrosundan Net Bir Mesaj Var

Sıradaki hamlenin ne olması gerektiğini bir türlü kestiremeyen İkizler için bu retro iyi bir haber. Miranda'ya göre Uranüs retrosu, kafandaki karışıklığı çözüyor. Salı günü dikkatini tamamen çeken bir gelişme yaşayabilirsin ve bir anda ne yapman gerektiğini anlayabilirsin.

Ortaya çıkan hedef de sadece vakit doldurmak için bir uğraş olmayabilir. Yazarın ifadesiyle bu, ulaşılabilir ve seni gerçekten heyecanlandıran bir şey. Üstelik Uranüs retrosu İkizler'i kendi özgün düşüncelerine döndürüyor. Başkalarının beklentilerine uymak yerine inandığın şeylerin arkasında durduğunda hayat bir anda çok daha kolaylaşabilir.