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Uzun Süredir Kararsız Kalan 3 Burç İçin Uranüs Retrosundan Net Bir Mesaj Var

Uzun Süredir Kararsız Kalan 3 Burç İçin Uranüs Retrosundan Net Bir Mesaj Var

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 10:41
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Bir süredir 'Şimdi ne yapmalıyım?' sorusuna cevap bulamıyorsan, 6 Ekim senin için bir dönüm noktası olabilir. Astroloji yazarı Ruby Miranda'ya göre Uranüs retrosu bu günlerde üç burcun kafasındaki sisi dağıtıyor. Bu burçlar, gerçekten sevdikleri şeyin ne olduğunu fark ediyor ve onu hayata geçirmek için net bir yol görüyor.

Peki hangi burçlar bu netlikten yararlanacak?

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İkizler: Aklındaki soru işaretleri siliniyor

İkizler: Aklındaki soru işaretleri siliniyor

Sıradaki hamlenin ne olması gerektiğini bir türlü kestiremeyen İkizler için bu retro iyi bir haber. Miranda'ya göre Uranüs retrosu, kafandaki karışıklığı çözüyor. Salı günü dikkatini tamamen çeken bir gelişme yaşayabilirsin ve bir anda ne yapman gerektiğini anlayabilirsin.

Ortaya çıkan hedef de sadece vakit doldurmak için bir uğraş olmayabilir. Yazarın ifadesiyle bu, ulaşılabilir ve seni gerçekten heyecanlandıran bir şey. Üstelik Uranüs retrosu İkizler'i kendi özgün düşüncelerine döndürüyor. Başkalarının beklentilerine uymak yerine inandığın şeylerin arkasında durduğunda hayat bir anda çok daha kolaylaşabilir.

Akrep: Dağınık enerji tek noktada toplanıyor

Akrep: Dağınık enerji tek noktada toplanıyor

Akrepler uzun zamandır boş işlerle dağılmış, ne yapacağını bilemeyen bir ruh hali içinde olabilir. Miranda'ya göre Uranüs retrosu bu dağınıklığı toparlıyor ve Akrepleri odaklandıkları şeye geri getiriyor.

Salı günü, bu yeni netliği gerçek hissettiren bir şeye yöneltmek için güzel bir fırsat olabilir. Yazarın önerisi net: Kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine odaklan. Kendini başkalarının istediği gibi değil, kendi tarzınla ifade etme zamanı geldi.

Oğlak: Gerçek hayata dönüş zamanı

Oğlak: Gerçek hayata dönüş zamanı

Oğlaklar için bugün, uzun süredir görmezden gelinen bir gerçekle yüzleşme günü olabilir. Miranda'ya göre bu farkındalık Oğlakları adeta uyandırıyor ve bir süredir kaçındıkları konuya bakmaya zorluyor. Örneğin sonsuz bir sosyal medya akışında saatler harcamak hayatın asıl amacı olmayabilir.

Yazara göre bu netlik, Oğlakları yeniden 'gerçek hayat' dediğimiz şeye döndürüyor. Kendini daha enerjik ve ilgili hissetmen, günlerini ekran karşısında değil, seni gerçekten hayata bağlayan şeylerle geçirmen mümkün.

Burcun bunlardan biri değilse?

Burcun bunlardan biri değilse?

Yazının vurguladığı bu üç burç İkizler, Akrep ve Oğlak. Ama Uranüs retrosunun ortak mesajı tüm burçlar için geçerli sayılabilir: Dışarıdaki gürültüye bakmak yerine kendi içindeki sesi dinlemek. Miranda'nın yorumunda retro, bu üç burç için tutku ile para kazanma kaygısını birbirinden ayırıyor ve tutkuya yönelmeyi öne çıkarıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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