Uzun Süredir Kararsız Kalan 3 Burç İçin Uranüs Retrosundan Net Bir Mesaj Var
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Bir süredir 'Şimdi ne yapmalıyım?' sorusuna cevap bulamıyorsan, 6 Ekim senin için bir dönüm noktası olabilir. Astroloji yazarı Ruby Miranda'ya göre Uranüs retrosu bu günlerde üç burcun kafasındaki sisi dağıtıyor. Bu burçlar, gerçekten sevdikleri şeyin ne olduğunu fark ediyor ve onu hayata geçirmek için net bir yol görüyor.
Peki hangi burçlar bu netlikten yararlanacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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