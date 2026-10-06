Psikolog Açıkladı: Zeki İnsanların Hiç Bırakmadığı Tek Alışkanlık

Travers'a göre zekâ ölçümlerinde yüksek puan alan insanlarda en sık görülen alışkanlık, kimsenin zorunlu tutmadığı keyif için okuma.

Psikologlar zekâyı ikiye ayırıyor: Yeni sorunları çözme becerisi olan akışkan zekâ ve kişinin bildiği her şeyi kapsayan kristalize zekâ. Akışkan zekâ genç yaşta zirveye ulaşıyor; kristalize zekâ ise onlarca yıl gelişmeye devam edebiliyor. Kitap okumak, onu beslemenin en etkili yollarından biri.

Okumanın biçimi de önemli. Review of Educational Research dergisinde yayımlanan ve yaklaşık yarım milyon okuru kapsayan bir çalışmaya göre ekrandan okumanın anlama becerisiyle bağı, basılı kitaba göre çok daha zayıf. Sesli kitaplar ise anlama açısından basılı kitaba oldukça yakın sonuç veriyor.

Travers yine de abartıya karşı uyarıyor: Roman okumanın empatiyi geliştirdiği iddiası doğru ama etkisi küçük. Ona göre önemli olan okunan kitabın ağırlığı değil, çeşitlilik ve süreklilik.

Yani zekâ, kimse kontrol etmezken de yeni şeyler öğrenmeye devam etmekle ilgili.