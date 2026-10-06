Psikolog Açıkladı: Zeki İnsanların Hiç Bırakmadığı Tek Alışkanlık
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Zeki birinin boş akşamını nasıl geçirdiğini düşününce akla genellikle satranç ya da zor bir bulmaca geliyor.
Ama bir psikoloğa göre zekâyla en güçlü bağı olan alışkanlık çok daha sıradan. Üstelik çoğumuz bu alışkanlığı okuldan çıkar çıkmaz bırakıyoruz!
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Satranç Yalnızca Satrancı Geliştiriyor
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Zeki İnsanların Bırakmadığı Alışkanlık: Keyif İçin Okumak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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