Tırnağınızın Rengi Kırmızı, Mavi ya da Kahverengiye mi Dönüyor? Her Biri Farklı Bir Hastalığa İşaret Ediyor
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Vücuttaki gizli sağlık sorunları, belirti vermeden önce bazen fark edilmesi güç küçük değişikliklerle kendini gösteriyor. Yeni bir tıbbi değerlendirme, tırnak dibindeki ay şeklindeki beyaz bölgenin -lunula- renk değiştirmesinin kalpten karaciğere kadar pek çok rahatsızlığın erken sinyali olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre özellikle bu bölgenin kırmızıya dönmesi, göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı niteliği taşıyor.
Kaynak: ScienceAlert
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Lunula dediğimiz bu küçük bölge kırmızıya dönüyorsa kalp ve karaciğer hastalıklarının erken belirtisi olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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