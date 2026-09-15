Tırnağınızın Rengi Kırmızı, Mavi ya da Kahverengiye mi Dönüyor? Her Biri Farklı Bir Hastalığa İşaret Ediyor

Parmak tırnaklarının dibinde yer alan ay şeklindeki bu beyaz bölgeye tıpta lunula deniyor. Keratin adı verilen proteinden yeni hücreler üreten lunula, bu hücreleri öne doğru iterek tırnağın geri kalanını sertleştiriyor. Rengin kırmızıya dönmesi ilk kez 1954'te hekim Richard Terry tarafından, kalp yetmezliği hastalarında tarif edildi.

Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi'nden Christopher G. Karim ve Robert A. Schwartz'ın American Journal of the Medical Sciences dergisinde yayımladığı derlemeye göre, kızarıklığın sebebi büyük olasılıkla tırnak yatağındaki kılcal damarların genişlemesi (vazodilatasyon) ve buna bağlı kan akışı artışı. Bölgeye parmakla bastırıldığında rengin beyaza dönmesi, bu vazodilatasyonun kanıtı sayılıyor. Karim ve Schwartz, kesin mekanizmanın hâlâ tam netleşmediğini de belirtiyor.

Kızarıklık birden fazla tırnakta birden görülüyorsa araştırmacılar bunu vücut genelini ilgilendiren bir sorunun işareti sayıyor; tek bir tırnaktaki kızarıklık ise çoğunlukla o tırnağa özgü yerel bir rahatsızlığa, örneğin tırnak altındaki bir tümöre işaret edebiliyor. Derlemede kırmızı lunula; kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, romatoid artrit, lupus, sedef hastalığı, alopesi areata ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi birbirinden farklı tablolarla ilişkilendiriliyor.

Lunulanın rengi tek başına kırmızıyla da sınırlı değil. Maviye dönmesi diyabeti ya da nadir görülen Wilson hastalığını akla getirirken, kahverengiye dönmesi kronik böbrek hastalığıyla bağlantılı bulunuyor; son evre böbrek yetmezliği hastalarının yaklaşık yüzde 56'sında lunulanın tamamen kaybolduğu bile bildiriliyor.

Karim ve Schwartz'ın makalesi, tırnaklarında böyle bir renk değişikliği fark eden kişiler için net bir öneriyle bitiyor: kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmek, altta yatan başka bir sorun olup olmadığını anlamanın en güvenli yolu.