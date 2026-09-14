Tırnaktaki Beyaz Noktalar Kalsiyum Eksikliği Değil: Dermatolog Asıl Sebebi Açıkladı

Önce sağlıklı tırnağın nasıl göründüğüne bakmak gerekiyor. Fonia'ya göre sağlıklı bir tırnak pürüzsüz ve hafif esnektir; kırılmadan biraz bükülebilir. 'Genellikle altındaki pembe tırnak yatağının görünmesine yetecek kadar yarı saydam olur ve tırnak etleri sağlamdır' diyor Fonia. 'Çoğu insan ayrıca başparmaklarının dibinde lunula denen küçük beyaz yarım ayı görebilir; bu diğer tırnaklarda genellikle daha az belirgindir.'

Beyaz noktalar ise, tıpta 'punktat lökoniki' ismiyle tanınıyor. Sebebi ise beslenme değil, tırnağa gelen küçük hasarlar. Fonia bunu 'genellikle tırnak yeme, takma tırnak ya da jel oje sökümü tetikliyor' diye açıklıyor.

Yani beyaz noktalardan kurtulmak için yapılacak şey basit: Sebebi ortadan kaldırmak ve tırnağın kendini toparlamasını beklemek. Ancak bir istisna var. Fonia'nın uyarısı şöyle: 'Beyaz alanlar yatay çizgiler halinde görünüyorsa, ya da tırnak yarı beyaz yarı koyu renkteyse, veya tırnağın yalnızca dış şeridinde bir kararma varsa, bu gözlemler altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir ve tıbbi görüş alınmalıdır.'