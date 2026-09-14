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Tırnaktaki Beyaz Noktalar Kalsiyum Eksikliği Değil: Dermatolog Asıl Sebebi Açıkladı

Tırnaktaki Beyaz Noktalar Kalsiyum Eksikliği Değil: Dermatolog Asıl Sebebi Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 15:55
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Etrafınızdaki insanlardan şu cümleyi muhakkak duymuşsunuzdur: Tırnaklardaki beyaz nokta, kalsiyum eksikliğine işaret ediyor. 

Fakat dermatolojinin cevabı farklı. İngiliz Dermatologlar Derneği üyesi Dr. Athina Fonia, tırnaklardaki renk, şekil ve doku değişikliklerinin gerçekten bir şeyler anlattığını ama bunun halk arasında sanıldığı gibi işlemediğini söylüyor. Bazı değişiklikler tamamen zararsız ve yaşlanmanın doğal sonucu. Bazıları ise demir eksikliğinden tiroit sorunlarına, akciğer hastalıklarından cilt kanserine kadar uzanan bir listeye işaret edebiliyor. 

Hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek ise sandığınızdan kolay.

İşte tırnaklardaki değişimlerin anlamları!

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Tırnaktaki Beyaz Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Tırnaktaki Beyaz Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Önce sağlıklı tırnağın nasıl göründüğüne bakmak gerekiyor. Fonia'ya göre sağlıklı bir tırnak pürüzsüz ve hafif esnektir; kırılmadan biraz bükülebilir. 'Genellikle altındaki pembe tırnak yatağının görünmesine yetecek kadar yarı saydam olur ve tırnak etleri sağlamdır' diyor Fonia. 'Çoğu insan ayrıca başparmaklarının dibinde lunula denen küçük beyaz yarım ayı görebilir; bu diğer tırnaklarda genellikle daha az belirgindir.' 

Beyaz noktalar ise, tıpta 'punktat lökoniki' ismiyle tanınıyor. Sebebi ise beslenme değil, tırnağa gelen küçük hasarlar. Fonia bunu 'genellikle tırnak yeme, takma tırnak ya da jel oje sökümü tetikliyor' diye açıklıyor. 

Yani beyaz noktalardan kurtulmak için yapılacak şey basit: Sebebi ortadan kaldırmak ve tırnağın kendini toparlamasını beklemek. Ancak bir istisna var. Fonia'nın uyarısı şöyle: 'Beyaz alanlar yatay çizgiler halinde görünüyorsa, ya da tırnak yarı beyaz yarı koyu renkteyse, veya tırnağın yalnızca dış şeridinde bir kararma varsa, bu gözlemler altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir ve tıbbi görüş alınmalıdır.'

Dikey Çizgiler Ciltteki Kırışıklık Gibi Normal, Yatay Çizgiler İse Değil

Dikey Çizgiler Ciltteki Kırışıklık Gibi Normal, Yatay Çizgiler İse Değil

Tırnağın dibinden ucuna doğru uzanan dikey çizgiler yaşlanmanın olağan bir parçası; dermatologlar bunu ciltteki kırışıklıklara benzetiyor ve neredeyse herkeste er ya da geç ortaya çıkıyor. Daha seyrek olarak liken planus ya da Darier hastalığı gibi cilt sorunlarıyla veya demir eksikliğiyle de ilişkili olabiliyor. Fonia ayrımı şöyle yapıyor: 'Çizgilenme tüm tırnaklarda aynı görünüyorsa büyük olasılıkla tırnakların kuruluğuna ya da yaşlanmaya bağlıdır, dolayısıyla nemlendirme işe yarayabilir. Aksi halde nedeni anlamak ve gidermek için tıbbi destek önerilir.' 

Tırnağı enine kesen yatay çizgiler ise daha dikkat isteyen bir grup: egzama ve sedef gibi iltihabi cilt hastalıklarıyla ortaya çıkabildiği gibi, geçirilen bir hastalık tırnağın büyümesini geçici olarak yavaşlattığında da oluşabiliyor.

Kırılgan tırnaklar da yaşla birlikte yaygınlaşıyor, özellikle 50 yaş üstü kadınlarda sık görülüyor. Ama asıl suçlu çoğu zaman yaş değil. Fonia'ya göre 'kırılgan tırnaklara tipik olarak tırnağın nem kaybı, kimyasal kullanımı ve kuaförlük, ev temizliği, marangozluk gibi işlerdeki mekanik travma yol açıyor.' Daha seyrek olarak mantar enfeksiyonları, endokrin bozuklukları, beslenme eksiklikleri ya da bazı ilaçlar devreye giriyor. Çözüm de nedene göre değişiyor: suya, kimyasala ve darbeye maruz kalmaktan kaçınmak, tırnakları nemlendiricilerle bakımlı tutmak. Fonia biotin, çinko ya da demir takviyelerinin ancak bir eksiklik tespit edilmişse işe yarayabileceğini vurguluyor.

Parmak Uçları Şişip Tırnak Aşağı Kıvrılıyorsa Doktora Gidilmeli

Parmak Uçları Şişip Tırnak Aşağı Kıvrılıyorsa Doktora Gidilmeli

Listedeki en kritik bulgu 'çomak parmak' olarak bilinen değişiklik. Yani parmak uçları genişliyor, tırnaklar yayvanlaşıp aşağı doğru kıvrılıyor. Fonia bunun istisnasız kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor: 'Akciğer, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarıyla ilişkilidir.' 

Olası nedenler arasında Crohn hastalığı, çölyak, karaciğer hastalığı, tiroit sorunları ve bazı kanserler bulunuyor. Ortadan çukurlaşıp kaşık görünümü alan tırnaklar da (tıptaki adı koilonişi) yetişkinlerde önemli. Fonia'ya göre 'tekrarlayan travmaya ya da demir eksikliği, anemi veya tiroit sorunları gibi altta yatan bir duruma işaret edebilir.' Bebeklerde ve küçük çocuklarda ise bu görünüm yaygın ve genellikle kendiliğinden düzeliyor. Tırnak yatağının solması da anemiyi akla getiriyor ancak Fonia daha spesifik bir uyarı yapıyor: 'Tırnağın büyük kısmı mat ve beyaz, buzlu cam görünümündeyse ve bastırınca bu görüntü kayboluyorsa, karaciğer hastalığının ya da kalp veya böbrek hastalığı gibi durumların işareti olabilir. Solukluk tırnağın yarısını kaplıyorsa bu kronik böbrek hastalığıyla ilişkilendirilir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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