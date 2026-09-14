Tırnaktaki Beyaz Noktalar Kalsiyum Eksikliği Değil: Dermatolog Asıl Sebebi Açıkladı
Etrafınızdaki insanlardan şu cümleyi muhakkak duymuşsunuzdur: Tırnaklardaki beyaz nokta, kalsiyum eksikliğine işaret ediyor.
Fakat dermatolojinin cevabı farklı. İngiliz Dermatologlar Derneği üyesi Dr. Athina Fonia, tırnaklardaki renk, şekil ve doku değişikliklerinin gerçekten bir şeyler anlattığını ama bunun halk arasında sanıldığı gibi işlemediğini söylüyor. Bazı değişiklikler tamamen zararsız ve yaşlanmanın doğal sonucu. Bazıları ise demir eksikliğinden tiroit sorunlarına, akciğer hastalıklarından cilt kanserine kadar uzanan bir listeye işaret edebiliyor.
Hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek ise sandığınızdan kolay.
İşte tırnaklardaki değişimlerin anlamları!
Tırnaktaki Beyaz Noktalar Ne Anlama Geliyor?
Dikey Çizgiler Ciltteki Kırışıklık Gibi Normal, Yatay Çizgiler İse Değil
Parmak Uçları Şişip Tırnak Aşağı Kıvrılıyorsa Doktora Gidilmeli
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