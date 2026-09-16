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Ne Altın Ne Gümüş! Ünlü Yatırımcı "Daha Güçlü" Diyerek Tercihini Açıkladı

Ne Altın Ne Gümüş! Ünlü Yatırımcı "Daha Güçlü" Diyerek Tercihini Açıkladı

Enflasyon bitcoin Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:41
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Real Vision'ın kurucu ortaklarından ünlü yatırımcı Raoul Pal, altındaki rekor yükselişe rağmen tercihini Bitcoin'den yana kullandı. Pal'a göre kripto para, paranın değer kaybına karşı altından çok daha güçlü bir koruma sağlıyor. Merkez bankalarının bastığı likidite, maaş artışlarını fersah fersah geride bırakıyor.

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Ünlü yatırımcı altına karşı tercih edeceği yatırım aracını açıkladı.

Ünlü yatırımcı altına karşı tercih edeceği yatırım aracını açıkladı.

Raoul Pal, dünya genelinde merkez bankalarının uyguladığı genişleyici para politikasının, çalışanların ücret artışlarından çok daha hızlı işlediğini savunuyor. Yatırımcıya göre fiat para birimleri yıllık ortalama yüzde 8 civarında değer kaybederken, ücretler aynı dönemde ancak yüzde 3 dolayında artabiliyor. Bu makas, milyonlarca kişinin farkında olmadan her yıl biraz daha yoksullaştığı anlamına geliyor.

Pal'a göre bu tabloda altın hâlâ güçlü bir sığınak; sınırlı arzı sayesinde onlarca yıldır enflasyona karşı klasik bir koruma sağlıyor. Ancak yatırımcı, Bitcoin'in aynı korumayı çok daha fazlasıyla sunduğunu öne sürüyor; çünkü dünya nüfusunun büyük bölümü kripto parayı portföyüne henüz hiç dahil etmedi ve bu potansiyel, fiyatların önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir taban üzerinden büyümesine kapı açıyor.

Kripto paraların yıllık getirisi yüzde 110'u buldu.

Kripto paraların yıllık getirisi yüzde 110'u buldu.

Pal, son 15 yılda Nasdaq endeksinin yıllık ortalama yüzde 19 getiri sağladığını, kripto paraların yıllık bileşik getirisinin ise yüzde 45 ile yüzde 110 arasında değiştiğini hatırlatıyor. Ona göre paranın değer kaybını gerçek anlamda geride bırakan tek yatırım araçları kripto ve teknoloji hisseleri; emlak ile değerli metaller ise sadece mevcut kaybı telafi ediyor, ekstra bir getiri sağlamıyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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