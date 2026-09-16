Ne Altın Ne Gümüş! Ünlü Yatırımcı "Daha Güçlü" Diyerek Tercihini Açıkladı
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Real Vision'ın kurucu ortaklarından ünlü yatırımcı Raoul Pal, altındaki rekor yükselişe rağmen tercihini Bitcoin'den yana kullandı. Pal'a göre kripto para, paranın değer kaybına karşı altından çok daha güçlü bir koruma sağlıyor. Merkez bankalarının bastığı likidite, maaş artışlarını fersah fersah geride bırakıyor.
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Ünlü yatırımcı altına karşı tercih edeceği yatırım aracını açıkladı.
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Kripto paraların yıllık getirisi yüzde 110'u buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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