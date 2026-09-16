Ne Altın Ne Gümüş! Ünlü Yatırımcı "Daha Güçlü" Diyerek Tercihini Açıkladı

Raoul Pal, dünya genelinde merkez bankalarının uyguladığı genişleyici para politikasının, çalışanların ücret artışlarından çok daha hızlı işlediğini savunuyor. Yatırımcıya göre fiat para birimleri yıllık ortalama yüzde 8 civarında değer kaybederken, ücretler aynı dönemde ancak yüzde 3 dolayında artabiliyor. Bu makas, milyonlarca kişinin farkında olmadan her yıl biraz daha yoksullaştığı anlamına geliyor.

Pal'a göre bu tabloda altın hâlâ güçlü bir sığınak; sınırlı arzı sayesinde onlarca yıldır enflasyona karşı klasik bir koruma sağlıyor. Ancak yatırımcı, Bitcoin'in aynı korumayı çok daha fazlasıyla sunduğunu öne sürüyor; çünkü dünya nüfusunun büyük bölümü kripto parayı portföyüne henüz hiç dahil etmedi ve bu potansiyel, fiyatların önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir taban üzerinden büyümesine kapı açıyor.