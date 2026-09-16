4 Dizi Kapıştı, Atv Dizisi Zirveyi Kaptırdı: 15 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve zirvedeki yerini korurken, ATV'nin A.B.İ. dizisi ile gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert arasında ikincilik için adeta nefes kesen bir yarış yaşandı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet de ilk 5'teki yerini korudu.
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15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.
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15 Eylül Salı gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve, 4,57 reyting ve yüzde 16,10 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.
15 Eylül Salı Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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