4 Dizi Kapıştı, Atv Dizisi Zirveyi Kaptırdı: 15 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

15 Eylül Salı gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve, 4,57 reyting ve yüzde 16,10 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Zirvenin ardından gelen isimler arasında ise kıl payı bir rekabet yaşandı. ATV'nin A.B.İ. dizisi 3,82 reytingle ikinci sırada yer alırken, gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,79 reytingle üçüncülüğe yerleşti. İki yapım arasındaki fark sadece 0,03 puana kadar indi.