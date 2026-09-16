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4 Dizi Kapıştı, Atv Dizisi Zirveyi Kaptırdı: 15 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

4 Dizi Kapıştı, Atv Dizisi Zirveyi Kaptırdı: 15 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 11:57
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15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve zirvedeki yerini korurken, ATV'nin A.B.İ. dizisi ile gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert arasında ikincilik için adeta nefes kesen bir yarış yaşandı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet de ilk 5'teki yerini korudu.

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15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

15 Eylül Salı gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve, 4,57 reyting ve yüzde 16,10 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Zirvenin ardından gelen isimler arasında ise kıl payı bir rekabet yaşandı. ATV'nin A.B.İ. dizisi 3,82 reytingle ikinci sırada yer alırken, gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,79 reytingle üçüncülüğe yerleşti. İki yapım arasındaki fark sadece 0,03 puana kadar indi.

15 Eylül Salı gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve, 4,57 reyting ve yüzde 16,10 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

15 Eylül Salı gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve, 4,57 reyting ve yüzde 16,10 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Zirvenin ardından gelen isimler arasında ise kıl payı bir rekabet yaşandı. ATV'nin A.B.İ. dizisi 3,82 reytingle ikinci sırada yer alırken, gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,79 reytingle üçüncülüğe yerleşti. İki yapım arasındaki fark sadece 0,03 puana kadar indi.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet 3,50 reytingle dördüncü olurken, TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye 3,03 reytingle beşinci sırada kendine yer buldu. Esra Erol'da 2,82 reytingle altıncı, ATV Ana Haber ise 2,24 reytingle yedinci sırada tamamladı.

Listenin geri kalanında Tuzlu Kahve'nin özet bölümü ile Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber 2,04'er reytingle sekizinci ve dokuzuncu sırayı paylaşırken, Kanal D Ana Haber 1,79 reytingle onuncu sırada yer aldı.

Gecenin diğer yapımlarından Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ve TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı'sı ise ilk 10'a giremedi.

15 Eylül Salı Reyting Sonuçları:

15 Eylül Salı Reyting Sonuçları:

TOTAL

1) Tuzlu Kahve 5,03

2)Haysiyet 4,24

5)A.B.İ. 3,07

6)Mehmed: Fetihler Sultanı 2,84

AB

1) Tuzlu Kahve 6,22

4)Haysiyet 3,08

6)Mehmed: Fetihler Sultanı 2,65

9)A.B.İ. 2,23

ABC1

1) Tuzlu Kahve 6,53

4)Haysiyet 3,81

5)Mehmed: Fetihler Sultanı 3,21

8)A.B.İ. 2,69

Not: Bu yazının hazırlandığı saatlerde TİAK'ın AB ve 20+ABC1 gruplarına ait detaylı reyting sonuçları henüz yayımlanmamıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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