Yolda Yeniden Kırışmasın! Ütülenmiş Kıyafetler Nasıl Taşınır?
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Kıyafeti güzelce ütüleyip valize koyuyorsunuz, açtığınızda yine buruşmuş oluyor değil mi? Bu genelde neyi nasıl taşıdığınızla ilgili bir mesele aslında, birkaç basit yöntemle bu sorunu büyük ölçüde çözebiliyorsunuz.
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Kıyafetleri katlamak yerine askıda taşıyın.
Kıyafet katlarının arasına ince kağıt koyun.
Yanınıza Philips Steam&Go Buharlı Düzleştirici almayı unutmayın.
Valizdeki eşyaların sıralaması da bir o kadar önemli.
Bazı kıyafetleri rulo yapmak da işe yarar.
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Bu konuda hassas olanları görelim! Araba askısı çok iyi iş görür.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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