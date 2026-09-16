Yolda Yeniden Kırışmasın! Ütülenmiş Kıyafetler Nasıl Taşınır?

Bütün önlemlere rağmen yine de bir yerler kırışabiliyor açıkçası... Valiz kapanınca kumaş biraz baskı yiyor haliyle. Böyle anlarda Philips Steam&Go Buharlı Düzleştirici hayat kurtarıcı bir rolde! Prize takıp birkaç saniye buhar tutmanız yetiyor. Hem dikey hem yatay kullanılabildiği için otel odasında bile kırışıklığı toparlayabiliyorsunuz. Üstelik kompakt olduğu için çantada fazla yer kaplamıyor. Ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi de cabası.