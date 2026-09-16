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Yolda Yeniden Kırışmasın! Ütülenmiş Kıyafetler Nasıl Taşınır?

etiket Yolda Yeniden Kırışmasın! Ütülenmiş Kıyafetler Nasıl Taşınır?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
16.09.2026 - 11:31
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Kıyafeti güzelce ütüleyip valize koyuyorsunuz, açtığınızda yine buruşmuş oluyor değil mi? Bu genelde neyi nasıl taşıdığınızla ilgili bir mesele aslında, birkaç basit yöntemle bu sorunu büyük ölçüde çözebiliyorsunuz.

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Kıyafetleri katlamak yerine askıda taşıyın.

Kıyafetleri katlamak yerine askıda taşıyın.

Eğer valizinizde yer varsa en azından gömlek, ceket gibi hassas parçaları bir askı çantasına koyup öyle taşıyın. Bu tür çantalar valizin yanına sığacak şekilde katlanabiliyor, kıyafet de kırışmadan yerini koruyor.

Kıyafet katlarının arasına ince kağıt koyun.

Kıyafet katlarının arasına ince kağıt koyun.

Kıyafetleri katlarken arasına ince bir kağıt ya da ipek kağıdı serpiştirmek kırışıklığı epey azaltıyor. Kumaşın kendi üstüne sürtünmesini engelliyor, kırışıklık da genelde bu sürtünmeden çıkıyor zaten.

Yanınıza Philips Steam&Go Buharlı Düzleştirici almayı unutmayın.

Yanınıza Philips Steam&Go Buharlı Düzleştirici almayı unutmayın.

Bütün önlemlere rağmen yine de bir yerler kırışabiliyor açıkçası... Valiz kapanınca kumaş biraz baskı yiyor haliyle. Böyle anlarda Philips Steam&Go Buharlı Düzleştirici hayat kurtarıcı bir rolde! Prize takıp birkaç saniye buhar tutmanız yetiyor. Hem dikey hem yatay kullanılabildiği için otel odasında bile kırışıklığı toparlayabiliyorsunuz. Üstelik kompakt olduğu için çantada fazla yer kaplamıyor. Ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi de cabası.

Valizdeki eşyaların sıralaması da bir o kadar önemli.

Valizdeki eşyaların sıralaması da bir o kadar önemli.

Ağır ve kalın kıyafetleri alta, kolay kırışan ince kumaşları üste ya da ayrı bir bölmeye koymak işe yarar. Keten ve pamuklu gibi kumaşlar en çok kırışan türler zaten, onları mümkünse en üstte tutun.

Bazı kıyafetleri rulo yapmak da işe yarar.

Bazı kıyafetleri rulo yapmak da işe yarar.

Tişört, eşofman gibi esnek kumaşları rulo yaparak sarmak hem yer kazandırıyor hem kırışıklığı azaltıyor. Gömlek, ceket gibi parçalarda ise rulo yapmak yerine düz katlamak daha mantıklı, o kumaşlar rulo olunca daha çabuk buruşuyor.

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Bu konuda hassas olanları görelim! Araba askısı çok iyi iş görür.

Bu konuda hassas olanları görelim! Araba askısı çok iyi iş görür.

Eğer araçla gidiyorsanız arka koltuk tutamacına takılan küçük bir askı çengeli çok işinize yarayabilir. Özellikle takım elbise ya da gelinlik gibi hassas parçaları böyle taşımak valize sıkıştırmaktan çok daha güvenli.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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