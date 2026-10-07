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28 Meslek Yok Olmanın Eşiğinde: Devlet 4 Yıllık Eğitim Programı Başlattı

28 Meslek Yok Olmanın Eşiğinde: Devlet 4 Yıllık Eğitim Programı Başlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Tunus'ta çırak bulunamadığı için en az 28 el sanatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ulusal El Sanatları Dairesi, UNESCO ile birlikte 2026-2029 yıllarını kapsayan bir eğitim programıyla ustaların bilgisini gençlere aktarmayı hedefliyor.

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Ulusal El Sanatları Dairesi kaybolmak üzere olan 28 zanaatı belirledi

Ulusal El Sanatları Dairesi kaybolmak üzere olan 28 zanaatı belirledi

Daire, sahada yaptığı taramaların ardından usta bulunsa da çırak yetişmeyen 28 zanaatı ve bu dallarda çalışan 28 ustayı tespit etti. Bilgi çoğu zaman babadan oğula aktarıldığı için ustalar bıraktığında zanaatın da kaybolma riski bulunuyor.

Ön listede Kerkennah nakışı, Guellala'ya özgü Jefna çömlekçiliği, eyer yapımı, alçı oyma ve kazıma, yaldızlama ve cilalama, hasır ve bitkisel lif ürünleri ile Testour'un geleneksel kiremitleri yer alıyor.

Daire, meslekleri yaşatmak için “Tunus El Sanatları Ustası” adıyla bir girişim başlattı. Turizm Bakanı Sofiene Tekaya'nın himayesinde 26 Haziran 2026'da başkent Tunus'ta düzenlenen ilk törende yedi usta ödüllendirildi.

Her usta her yıl üç genci yetiştirecek

Her usta her yıl üç genci yetiştirecek

Ödül alanlar arasında Ariana'dan Issam Sghaier, Mohamed Sélim Hosni, Chokri Ben Ali, Lassaâd Chelladi ve Kerkennah adasından terzi Fatma Somet var. Yedi usta yedi farklı zanaat dalını temsil ediyor.

Dairenin genel müdürü Leila Msellati, eğitim programında her yıl 7 mesleğin ele alınacağını ve 4 yılın sonunda 28 mesleğe ulaşılacağını açıkladı. Ustaların Eylül 2026'dan itibaren gençleri yetiştirmeye başlaması planlandı. Her usta her yıl üç çırak alacak, hem eğitmenlere hem de çıraklara aylık ödeme yapılacak.

Program, UNESCO ile yürütülen ve Dr. Sadok Besrour Vakfı tarafından finanse edilen bir projenin parçası. UNESCO'nun Mağrip temsilcisi Charaf Ahmimed, girişimin eski becerileri yaşatacağını ve gençlerin iş hayatına atılmasını kolaylaştıracağını söyledi. UNESCO eğitim modüllerinin hazırlanmasına destek verecek, mezunlar ortak sertifika alacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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