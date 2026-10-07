28 Meslek Yok Olmanın Eşiğinde: Devlet 4 Yıllık Eğitim Programı Başlattı

Daire, sahada yaptığı taramaların ardından usta bulunsa da çırak yetişmeyen 28 zanaatı ve bu dallarda çalışan 28 ustayı tespit etti. Bilgi çoğu zaman babadan oğula aktarıldığı için ustalar bıraktığında zanaatın da kaybolma riski bulunuyor.

Ön listede Kerkennah nakışı, Guellala'ya özgü Jefna çömlekçiliği, eyer yapımı, alçı oyma ve kazıma, yaldızlama ve cilalama, hasır ve bitkisel lif ürünleri ile Testour'un geleneksel kiremitleri yer alıyor.

Daire, meslekleri yaşatmak için “Tunus El Sanatları Ustası” adıyla bir girişim başlattı. Turizm Bakanı Sofiene Tekaya'nın himayesinde 26 Haziran 2026'da başkent Tunus'ta düzenlenen ilk törende yedi usta ödüllendirildi.