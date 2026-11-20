Şöhretin getirdiği korkunç baskı, bitmek bilmeyen turneler ve çalkantılı özel hayatı ne yazık ki onu çok erken yordu. 18 Eylül 1970'te, henüz 27 yaşındayken Londra'da trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve '27 Kulübü'nün en efsanevi üyelerinden biri oldu. Ancak geride bıraktığı o kısacık zaman dilimine sığdırdığı stüdyo albümleri (Are You Experienced, Axis: Bold as Love, Electric Ladyland), bugün bile binlerce gitaristin ulaşmaya çalıştığı bir ses ve teknik mirası olarak yaşamaya devam ediyor. O sadece bir müzisyen değil, elektro gitarın en büyük devrimcisiydi.