Çocukların Tabaklarındaki Melamin Mercek Altında: 'Olası Kanserojen' Madde Sıcak Yemekte Gıdaya Geçiyor

Azot bakımından zengin sentetik bir bileşik olan melamin, ısı ve basınç altında formaldehitle birleştirildiğinde hafif ama sert bir plastik ortaya çıkıyor. Bu malzeme kolay kolay çatlamıyor, yere düşünce kırılmıyor, istenen her şekle ve renge sokulabiliyor. Çocuk tabaklarında bu kadar yaygın olmasının nedeni de bu.

ABD'de melaminin bardak, tabak, kase, çatal-kaşık, kâğıt ürünler, endüstriyel kaplamalar ve gıda ambalajlarında kullanılmasına izin veriliyor. 'Bambu' etiketiyle satılan pek çok tabak ve bardak da aynı aileden: Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'ne (BfR) göre bunlar, dolgu maddesi olarak bambu lifi eklenmiş melamin-formaldehit reçinesinden yapılıyor ve çevre dostu diye pazarlansa da doğada çözünmüyor.