Çocukların Tabaklarındaki Melamin Mercek Altında: 'Olası Kanserojen' Madde Sıcak Yemekte Gıdaya Geçiyor
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Çocuklar için satılan kırılmaz, rengârenk tabak ve kaselerin büyük bölümü melaminden üretiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) bu maddeyi 'insanlar için olası kanserojen' sınıfında tutuyor, Kanada ve Avrupa Birliği de sofra gereçlerindeki kullanımını yeniden değerlendiriyor. Melamin en çok sıcak ve asitli yiyeceklerle temas ettiğinde gıdaya geçiyor, çizilmiş ve yıpranmış kaplarda bu miktar artıyor.
Kaynak: New York Post
Melamin, formaldehitle birleşince düşmeye ve çizilmeye dayanıklı sert bir plastiğe dönüşüyor.
IARC melamini "insanlar için olası kanserojen" sayıyor ancak insanda kanserle doğrudan bağı kanıtlanmış değil.
Böbreklere verdiği zarar ise 2008'de Çin'de 294 binden fazla çocuğu etkileyen süt skandalıyla görüldü.
FDA, melamin kaplarda yiyecek ve içeceklerin mikrodalgada ısıtılmamasını istiyor.
Üstelik portakal suyu ve domates çorbası gibi asitli gıdalar kaptan daha fazla melamin çekiyor.
Kanada ve Avrupa Birliği melaminin sofra gereçlerindeki kullanımını yeniden masaya yatırdı.
Melaminden uzak durmak isteyen ebeveynlere seramik, cam ve paslanmaz çelik öneriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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