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Mikrodalgaya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Bu 4 Yiyeceği Isıtırken Yapılan Hatalara Dikkat!

Mikrodalgaya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Bu 4 Yiyeceği Isıtırken Yapılan Hatalara Dikkat!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:25
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Akşamdan kalan pilavı ya da soğuyan çorbayı mikrodalgaya atıp iki dakikada sofraya getirmek çoğumuzun alışkanlığı. Ancak mutfakta zaman kazandıran bu cihaz, yanlış yemeklerle ya da yanlış yöntemle kullanıldığında gıda zehirlenmesinden ani patlamalara kadar çeşitli risklere yol açabiliyor. Peki mikrodalgada ısıtırken hangi yemeklere dikkat etmek gerekiyor? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Listenin başında pilav var: Pilavın asıl riski ısıtmada değil, bekletmede

Listenin başında pilav var: Pilavın asıl riski ısıtmada değil, bekletmede

Artan pilavı doğrudan mikrodalgaya atmak sanıldığından daha büyük bir sağlık riski taşıyor. Pirinçte, normal pişirme sıcaklığında bile ölmeyen Bacillus cereus adlı bir bakterinin sporları bulunuyor. Pişmiş pilav oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bu sporlar hızla çoğalıyor ve ısıya dayanıklı toksinler üretiyor. Bu toksinler mikrodalgada ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın yok olmuyor, şiddetli kusmaya ve gıda zehirlenmesine yol açıyor.

Bu yüzden pilavı dışarıda bekletmeden en kısa sürede buzdolabına kaldırmak gerekiyor. Oda sıcaklığında uzun süre kalmış pilavı ise tekrar ısıtıp yemek doğru değil.

Yumurtalı yemekler kapalı kapta patlayabiliyor

Yumurtalı yemekler kapalı kapta patlayabiliyor

Yumurtalı yemekleri sıkıca kapalı bir kapta mikrodalgaya koymak küçük bir bomba etkisi yaratabiliyor. Yumurta çok su içerdiği için ısındığında bu su hızla buharlaşıyor ve kapalı kapta büyük bir basınç oluşuyor. Isıtma sırasında ya da kapağı açtığınız anda yemek aniden patlayıp sıçrayabiliyor.

Yumurtalı yemeği mikrodalgaya uygun bir kaba alıp kapağı tamamen kapatmak yerine aralık bırakmak gerekiyor. Tek seferde uzun süre ısıtmak yerine kısa aralıklarla ısıtıp arada kontrol etmek de işe yarıyor. Fırının kapağını açarken yüzünüzü hemen yaklaştırmamakta fayda var.

Acılı çorbalarda tehlike kapak açılınca başlıyor

Acılı çorbalarda tehlike kapak açılınca başlıyor

Bol acı biberli ve baharatlı sulu yemekleri ısıtırken yalnızca sıcaklığa değil, çıkan buhara da dikkat etmek gerekiyor. Biberin yakıcılığını veren kapsaisin, mikrodalganın yoğun ısısıyla buharlaşıyor ve yağ damlacıklarına karışarak havaya yayılıyor. Kapağı açtığınızda bu buhar yüzünüze çarparsa gözlerde yanmaya, genizde şiddetli tahrişe ve öksürük krizlerine neden olabiliyor.

Bunun için acılı yemeklerin üzerini gevşekçe örtmek gerekiyor. Isıtma bittikten sonra buharın yatışması için bir süre beklemek ve kabı yüzünüzden uzak tutarak açmak da öneriliyor.

Çorba kaynamıyormuş gibi görünse de aslında kaynıyor

Çorba kaynamıyormuş gibi görünse de aslında kaynıyor

Mikrodalgada sıvılar, ocaktaki gibi fokurdamadan da tehlikeli bir sıcaklığa ulaşabiliyor. 'Aşırı ısınma' denen bu durumda çorba kaynama noktasını geçmiş olsa bile yüzeyi sakin görünüyor. Kaba dokunduğunuzda ya da içine bir kaşık daldırdığınızda ise sıvı aniden dışarı fışkırıp ciddi yanıklara yol açabiliyor.

Çorbayı tek seferde uzun süre ısıtmak yerine arada durdurup karıştırmak, ısının eşit yayılmasını sağlıyor. Mikrodalga durduktan sonra iç basıncın dengelenmesi için kabı fırının içinde bir dakika kadar dinlendirmek de gerekiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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