Mikrodalgaya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Bu 4 Yiyeceği Isıtırken Yapılan Hatalara Dikkat!

Artan pilavı doğrudan mikrodalgaya atmak sanıldığından daha büyük bir sağlık riski taşıyor. Pirinçte, normal pişirme sıcaklığında bile ölmeyen Bacillus cereus adlı bir bakterinin sporları bulunuyor. Pişmiş pilav oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bu sporlar hızla çoğalıyor ve ısıya dayanıklı toksinler üretiyor. Bu toksinler mikrodalgada ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın yok olmuyor, şiddetli kusmaya ve gıda zehirlenmesine yol açıyor.

Bu yüzden pilavı dışarıda bekletmeden en kısa sürede buzdolabına kaldırmak gerekiyor. Oda sıcaklığında uzun süre kalmış pilavı ise tekrar ısıtıp yemek doğru değil.