Mikrodalgaya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Bu 4 Yiyeceği Isıtırken Yapılan Hatalara Dikkat!
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Akşamdan kalan pilavı ya da soğuyan çorbayı mikrodalgaya atıp iki dakikada sofraya getirmek çoğumuzun alışkanlığı. Ancak mutfakta zaman kazandıran bu cihaz, yanlış yemeklerle ya da yanlış yöntemle kullanıldığında gıda zehirlenmesinden ani patlamalara kadar çeşitli risklere yol açabiliyor. Peki mikrodalgada ısıtırken hangi yemeklere dikkat etmek gerekiyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Listenin başında pilav var: Pilavın asıl riski ısıtmada değil, bekletmede
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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