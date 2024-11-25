onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mikrodalga Fırına Koyulan Haşlanmış Yumurta Kesmeye Çalışırken Patladı

Mikrodalga Fırına Koyulan Haşlanmış Yumurta Kesmeye Çalışırken Patladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
25.11.2024 - 17:44

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sosyal medya platformu TikTok'ta '_yaspe_9900' adıyla sosyal medyada yayıla efsaneleşmiş olayları deneyen genç, mikrodalga fırına koyulan yumurtanın patlayıp patlamadığını test etti. Önceden haşladığı yumurtayı kaseyle kapatan genç, 40 saniye mikrodalga fırının içinde bekletti. Fırından çıkardığı yumurtayı kesmeye çalışan genç, yumurtanın parçalara ayrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bir başka videoda ise patlamanın, yumurtanın sarısında bulunan su moleküllerinin genleşmesi ve basınç oluşmasıyla meydana geldiği belirtildi. 

Kaynak: _yaspe_9900

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Yaspe' adıyla efsaneleşmiş videoları test eden bir içerik üreticisi, mikrodalgaya koyulan haşlanmış yumurtanın patlamasını test etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Yaspe' adıyla efsaneleşmiş videoları test eden bir içerik üreticisi, mikrodalgaya koyulan haşlanmış yumurtanın patlamasını test etti.

Önceden haşladığı yumurtayı mikrodalgaya koyan genç, tabakta bulunan yumurtayı kesmeye çalışırken patladı. Bir başka videoda ise patlamanın, yumurtanın sarısında bulunan su moleküllerinin genleşmesi ve basınç oluşmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Önceden haşladığı yumurtayı mikrodalgaya koyan genç, tabakta bulunan yumurtayı kesmeye çalışırken patladı. Bir başka videoda ise patlamanın, yumurtanın sarısında bulunan su moleküllerinin genleşmesi ve basınç oluşmasıyla meydana geldiği belirtildi.

İşte o video; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Piti piti

Eskidi bu akım eskidiiiii 10048488 kez video izledik