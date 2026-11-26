Eyfel Kulesi Yazın Boy Değiştiriyor: Tepesi Gün Boyu Bambaşka Bir Şey Yapıyor
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Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, yıl boyunca boyunu biraz da olsa değiştiriyor. Sıcak yaz günlerinde demir gövde genleşiyor, kışın soğukta ise yeniden kısalıyor. Kulenin tepesi güneşli bir günde güneşin tersine doğru hafifçe eğiliyor. Kule yıllar içinde eklenen antenler sayesinde de gerçekten uzadı.
Sıcakta genleşen demir kuleyi birkaç milimetre uzatıyor
Güneşli bir günde kulenin tepesi 15 santimetre çapında bir daire çiziyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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