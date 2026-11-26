Genleşme kulenin güneşin tersine doğru hafifçe eğilmesine de yol açıyor. Güneş kulenin dört yüzünden yalnızca birini ısıtıyor ve diğer üç yüzle arasında bir dengesizlik yaratıyor.

Güneş gökyüzünde ilerledikçe eğimin yönü de değişiyor. Güneşli bir günde kulenin tepesi yaklaşık 15 santimetre çapında, kabaca daire biçiminde bir yol çiziyor.

Kuleyi asıl uzatan ise tepesine eklenen antenler oldu. 31 Mart 1889'da Paris Dünya Fuarı için açılan kule ilk başta '300 Metrelik Kule' adıyla biliniyordu ve 312 metreyle dünyanın en yüksek kulesiydi. Rekoru 1931'de 381 metrelik Empire State Binası'na kaptırana kadar korudu.

1957, 2000 ve 2022'de eklenen radyo ve televizyon antenleriyle kulenin boyu bugün 330 metreye ulaştı. Güçlü rüzgarlar da kuleyi biraz sallayıp titretebiliyor ama yapıya zarar vermiyor. Eyfel şirketinin mühendisleri kuleyi rüzgara olabildiğince az yüzey gösterecek kavisli hatlarla tasarlamıştı.