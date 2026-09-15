Uzmanlar Uyardı: Otizm Belirtileriyle Plastik Katkı Maddesi Arasında Yeni Bulgu

Çalışmayı Avustralya'daki Florey Sinirbilim ve Ruh Sağlığı Enstitüsü yürüttü, bulgular https://doi.org/10.1016/j.medj.2026.101291' target='_blank' rel='noopener'>Med dergisinde yayımlandı. Ekip, yıllardır sürdürülen Barwon Bebek Çalışması'nın verilerinden yararlandı: hamilelik sırasında anne adaylarından alınan kan ve idrar örnekleri, doğumda toplanan kordon kanı ve aynı çocukların 2 ile 4 yaşında yapılan davranış değerlendirmeleri tek bir veri setinde birleştirildi.

Annenin örneğindeki DEHP düzeyi yükseldikçe, kordon kanında 500'den fazla genin epigenetik profilinde belirgin değişiklikler görüldü. Aynı çocukların otizm ve DEHB ile ilişkilendirilen davranış puanları da daha yüksek çıktı.

Epigenetik, DNA'nın harf diziliminin kendisini değil, hangi genin ne ölçüde çalışacağını belirleyen kimyasal işaretleri tanımlıyor. Araştırmacılara göre ftalatlar vücutta hormon üretiminde görevli maddeleri taklit edebiliyor ve DNA üzerinde bu tür işaretlerin yerleşmesini tetikleyebiliyor. Ekip elindeki tabloyu, çalışmadan bağımsız onlarca kan örneğinde ve ölüm sonrası alınan beyin dokusunda yeniden sınadı. Çalışmanın kıdemli yazarı, Melbourne Üniversitesi'nden epidemiyolog Anne-Louise Ponsonby bulgunun kapsamını şöyle özetliyor: 'Bu Avustralya çalışmasındaki kadınların neredeyse tamamında yaygın DEHP kimyasalına maruziyet görüldü.'