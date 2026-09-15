Uzmanlar Uyardı: Otizm Belirtileriyle Plastik Katkı Maddesi Arasında Yeni Bulgu
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Evdeki hortumdan yağmurluğa, hastanedeki serum setinden markette gıdayı saran ambalaja kadar sayısız üründe aynı kimyasal var: DEHP (Di-2-etilheksil ftalat)
Avustralya'da Florey Sinirbilim ve Ruh Sağlığı Enstitüsü öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışma, hamilelikte bu maddeye maruz kalma düzeyiyle çocukların ilerleyen yaşlardaki otizm belirtileri arasında bir bağ olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar anne adaylarının kan ve idrar taramalarını, doğumda alınan kordon kanını ve aynı çocukların 2 ile 4 yaşındaki davranış değerlendirmelerini yan yana koydu.
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Anne Adayının Örneğindeki DEHP Düzeyi Yükseldikçe Kordon Kanındaki 500'den Fazla Gen de Değişti
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DEHP Hortumdan Yağmurluğa, Serum Setinden Gıda Ambalajına Kadar Günlük Hayatın Her Yerinde
Uljarevic: "Tek Bir Maruziyetin Tek Başına Bir Çocuğun Riskini Anlamlı Biçimde Değiştirmesi Olası Değil"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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