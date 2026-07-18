Poşet Çaylarda Mikroplastik Alarmı: Bir Bardakta Milyarlarca Parçacık Bulundu

İspanya'daki Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) araştırmacıları, p__olipropilen, naylon-6 ve selüloz bazlı farklı çay poşetlerini laboratuvar ortamında analiz etti. Sonuçlar ise sıcak suyla temas eden poşetlerden çok sayıda mikro ve nano boyutlu parçacığın açığa çıktığını gözler önüne serdi.

Araştırmada polipropilen içeren poşetlerin mililitre başına yaklaşık 1,2 milyar parçacık, selüloz bazlı poşetlerin yaklaşık 135 milyon parçacık, naylon-6 içeren poşetlerin ise yaklaşık 8,18 milyon parçacık salabildiği belirlendi.

Parçacıklar Hücre Çekirdeğine Ulaşıyor

Çalışmanın en dikkat çekici bölümü ise sıcak suyla açığa çıkan parçacıkların insan vücudundaki olası davranışları üzerine yapılan deneyler oldu. Araştırmacılar, elde edilen mikro ve nanoplastiklerin laboratuvar ortamında insan bağırsak hücreleri tarafından alınabildiğini gözlemledi.

Özellikle mukus üreten bağırsak hücrelerinde daha fazla birikim görülürken, bazı parçacıkların hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiği belirtildi. Araştırma ekibi, bu bulguların mikroplastiklerin insan vücudundaki hareketini anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.