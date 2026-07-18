Poşet Çaylarda Mikroplastik Alarmı: Bir Bardakta Milyarlarca Parçacık Bulundu
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Her gün milyonlarca kişinin tükettiği poşet çaylarla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. İspanya'daki Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) araştırmacıları, bazı ticari çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde milyonlarca, hatta milyarlarca mikro ve nanoplastik parçacık salabildiğini ortaya koydu.
Peki, poşet çaylarla birlikte aslında ne içiyoruz?
İşte detaylar.
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Poşet Çaylarda Milyarlarca Parçacık Tespit Edildi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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