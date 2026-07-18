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Poşet Çaylarda Mikroplastik Alarmı: Bir Bardakta Milyarlarca Parçacık Bulundu

Poşet Çaylarda Mikroplastik Alarmı: Bir Bardakta Milyarlarca Parçacık Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 15:08
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Her gün milyonlarca kişinin tükettiği poşet çaylarla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. İspanya'daki Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) araştırmacıları, bazı ticari çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde milyonlarca, hatta milyarlarca mikro ve nanoplastik parçacık salabildiğini ortaya koydu.

Peki, poşet çaylarla birlikte aslında ne içiyoruz? 

İşte detaylar. 

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Poşet Çaylarda Milyarlarca Parçacık Tespit Edildi!

Poşet Çaylarda Milyarlarca Parçacık Tespit Edildi!

İspanya'daki Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) araştırmacıları, p__olipropilen, naylon-6 ve selüloz bazlı farklı çay poşetlerini laboratuvar ortamında analiz etti. Sonuçlar ise sıcak suyla temas eden poşetlerden çok sayıda mikro ve nano boyutlu parçacığın açığa çıktığını gözler önüne serdi.

  • Araştırmada polipropilen içeren poşetlerin mililitre başına yaklaşık 1,2 milyar parçacık, selüloz bazlı poşetlerin yaklaşık 135 milyon parçacık, naylon-6 içeren poşetlerin ise yaklaşık 8,18 milyon parçacık salabildiği belirlendi.

Parçacıklar Hücre Çekirdeğine Ulaşıyor

Çalışmanın en dikkat çekici bölümü ise sıcak suyla açığa çıkan parçacıkların insan vücudundaki olası davranışları üzerine yapılan deneyler oldu. Araştırmacılar, elde edilen mikro ve nanoplastiklerin laboratuvar ortamında insan bağırsak hücreleri tarafından alınabildiğini gözlemledi.

Özellikle mukus üreten bağırsak hücrelerinde daha fazla birikim görülürken, bazı parçacıkların hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiği belirtildi. Araştırma ekibi, bu bulguların mikroplastiklerin insan vücudundaki hareketini anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sağlığa Zararlı Olup Olmadı ise Henüz Bilinmiyor!

Sağlığa Zararlı Olup Olmadı ise Henüz Bilinmiyor!

Çalışmayı gerçekleştiren UAB Mutagenez Grubu araştırmacıları Alba García-Rodríguez, Alba Hernández Bonilla, Ricardo Marcos Dauder ve Gooya Banaei, plastik bazlı çay poşetlerinin mikro ve nanoplastik maruziyet kaynaklarından biri olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu sonuçlar, poşet çay tüketiminin doğrudan hastalığa neden olduğunu göstermiyor. Ancak gıda ambalajlarından kaynaklanan mikroplastik maruziyetinin daha yakından incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, uzun vadeli sağlık etkilerinin anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 

Yine de bazı uzmanların, paslanmaz çelik süzgeçleri ve yeniden kullanılabilir filitreleri önerdiğini de belirtelim!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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