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Tarlaları Taş Duvarlarla Küçük Parçalara Böldüler: Hâlâ İşe Yarıyor

Tarlaları Taş Duvarlarla Küçük Parçalara Böldüler: Hâlâ İşe Yarıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:54
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İrlanda'nın batı kıyısındaki Aran Adaları'nda halk, kayalık araziyi yüzyıllar boyunca harç kullanmadan ördüğü taş duvarlarla küçük tarlalara böldü. Bu duvarlar, Atlantik'ten esen sert rüzgarlara karşı tarlaları ve hayvanları korumak için bugün de işe yarıyor.

İşte detaylar...

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Yaklaşık 47 kilometrekarelik üç küçük adada tahminen 2 bin 400 kilometre taş duvar bulunuyor.

Yaklaşık 47 kilometrekarelik üç küçük adada tahminen 2 bin 400 kilometre taş duvar bulunuyor.

Galway Körfezi'nin ağzında yer alan Inis Mór, Inis Meáin ve Inis Oírr adaları kireçtaşından oluşuyor. Kayalık adalarda yiyecek yetiştirmeye uygun toprak çok az.

Duvarlar üç adanın hepsinde bulunuyor ve İrlanda manzarasının dikkat çekici bir parçası olarak görülüyor.

Duvarları, tarla açmak için araziden toplanan taşlarla ördüler.

Duvarları, tarla açmak için araziden toplanan taşlarla ördüler.

Adalılar ekin ya da otlak için yer açmak amacıyla araziyi taşlardan temizledi ve topladıkları taşları özel bir düzenle üst üste dizdi. Her duvar; ekinleri, hayvanları ya da otlakları çevirmek gibi belirli bir ihtiyaca göre yapıldı.

Taşları tek tek toplayıp duvar örmek büyük emek istiyordu. Bu iş, kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdü.

Duvarlarla çevrili küçük tarlalarda ince toprak, rüzgarla savrulmadan yerinde kalıyor.

Duvarlarla çevrili küçük tarlalarda ince toprak, rüzgarla savrulmadan yerinde kalıyor.

Dört yanı duvarla kapanan bu küçük alanlar rüzgardan korunuyor ve toprak zamanla birikiyor. Toprağın bu kadar kıt olduğu adalarda duvarlar, elde olanı korumanın yolu oldu.

Duvarlar hayvanlar için de sığınak görevi görüyor. Boyları 1,2 ile 1,8 metre arasında değişen duvarların arkasına kötü havalarda ve sert rüzgarda hayvanların sığındığı sık sık görülüyor.

Taşların arasındaki boşluklar, rüzgarın duvarın içinden geçmesine izin veriyor.

Taşların arasındaki boşluklar, rüzgarın duvarın içinden geçmesine izin veriyor.

Duvarlardaki taşlar, dengede durması için özenle üst üste yerleştiriliyor. Bu ustalıklı yapı sayesinde yüzyıllardır Atlantik fırtınalarına, sert rüzgarlara, tuzlu deniz serpintisine ve sağanak yağmurlara maruz kalan duvarlar bugün hâlâ büyük ölçüde sağlam duruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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