Tarlaları Taş Duvarlarla Küçük Parçalara Böldüler: Hâlâ İşe Yarıyor

Dört yanı duvarla kapanan bu küçük alanlar rüzgardan korunuyor ve toprak zamanla birikiyor. Toprağın bu kadar kıt olduğu adalarda duvarlar, elde olanı korumanın yolu oldu.

Duvarlar hayvanlar için de sığınak görevi görüyor. Boyları 1,2 ile 1,8 metre arasında değişen duvarların arkasına kötü havalarda ve sert rüzgarda hayvanların sığındığı sık sık görülüyor.