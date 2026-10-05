Tarlaları Taş Duvarlarla Küçük Parçalara Böldüler: Hâlâ İşe Yarıyor
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İrlanda'nın batı kıyısındaki Aran Adaları'nda halk, kayalık araziyi yüzyıllar boyunca harç kullanmadan ördüğü taş duvarlarla küçük tarlalara böldü. Bu duvarlar, Atlantik'ten esen sert rüzgarlara karşı tarlaları ve hayvanları korumak için bugün de işe yarıyor.
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Yaklaşık 47 kilometrekarelik üç küçük adada tahminen 2 bin 400 kilometre taş duvar bulunuyor.
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Duvarları, tarla açmak için araziden toplanan taşlarla ördüler.
Duvarlarla çevrili küçük tarlalarda ince toprak, rüzgarla savrulmadan yerinde kalıyor.
Taşların arasındaki boşluklar, rüzgarın duvarın içinden geçmesine izin veriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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