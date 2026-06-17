60 Milyon Yıl Önce Oluştu: Devler Kaldırımı'nın Bir Örneği İrlanda'da Biri Sinop'ta!
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Dünya o kadar garip bir yer ki gördüğümüz manzaralar karşısında şaşırmadan edemiyoruz. Bizleri şaşırtan hatta doğanın kendi kendine yaptığına bir türlü inanamadığımız yerlerden biri de Devler Kaldırımı (Giant's Causeway). Burayı görür görmez ya 'uzaylılar yaptı' ya da 'devler bir araya gelip Minecraft oynadı' diyeceksiniz.
Kuzey İrlanda kıyılarında, denizin ortasına doğru kusursuz birer geometrik yapboz gibi dizilmiş tam 40 bin adet taş sütun bulunuyor.
Neyse ki bu taş sütunlar devlerin kaldırımı gibi görünse de yapılan son araştırma, bu ilginç coğrafi yapının nasıl oluştuğunu açıklıyor.
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Kuzey İrlanda'da bulunan Devler Geçidi (Kaldırımı) gören herkesi büyülüyor.
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Peki bu devlerin efsanesine konu olan yapı nasıl oluştu?
Volkanik patlamayı anladık. Peki ama yapılar nasıl cetvelle çizilmiş gibi olabilir?
Devlerin Kaldırımı'nın bir benzeri, Sinop'un Boyabat ilçesinde de bulunuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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