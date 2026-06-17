60 Milyon Yıl Önce Oluştu: Devler Kaldırımı'nın Bir Örneği İrlanda'da Biri Sinop'ta!

Eski zamanlarda da insanları büyüleyen bu yapı, o zamanlar bilimsel araştırma imkanları olmadığı için doğal olarak efsanelerle açıklanmaya çalışılmış.

Bölge halkının anlattığı efsaneye göre, Devler Kaldırımı'nın oluşma sebebi erkeklik gururu!

Efsaneye göre İrlanda’nın en güçlü devi Finn MacCumhaill, İskoçya’daki baş düşmanı dev Benandonner’a çok sinirlenir. Ona meydan okumak ister ama arada koca bir deniz vardır. Finn'in aklına çok acayip bir fikir gelir!

İskoçya’ya yürüyüp Benandonner’ın ağzının payını vermek için denizin üzerine devasa taşlardan bir yol inşa eder. Finn karşı tarafa geçip İskoç devi görünce bi de görür ki dev, kendisinin tam 3 katı.

Korkudan hemen eve kaçar ve karısı Oonagh Finn’i kundaklayıp bebek beşiğine yatırır. İskoç dev kapıya dayanıp 'Nerede o Finn?' diye kükreyince, kadın 'Şşşt, sessiz ol çocuk uyanacak' diyerek beşiği gösterir.

İskoç dev bebeğin (!) boyutunu görünce, 'Bunun bebeği buysa babası kim bilir ne kadar büyüktür!' diyerek tırsar ve koşarak köyüne, İskoçya’ya geri kaçar. Finn arkasından takip edemesin diye bastığı koca taş köprüyü yıka yıka gider.

İşte o köprüden geriye kalanların da bugünkü Devler Kaldırımı olduğu söylenir.

Taşların büyüklüğü, nizami düzeni ve geometrik şekli dikkate alındığında o zamanlarda yaşayan insanların, bu alanın doğal güçlerden ziyade bilinçli eller tarafından şekillendirildiğine inanması oldukça doğal.

Tabii bilim, uzun zamandır bu alanın nasıl oluştuğunu biliyor ve hikayenin aslında devlerden hiç eser yok.