Zeki İnsanların En Kötü Özelliği Belli Oldu
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Farz edin ki kötü bir gün geçiriyorsunuz ve birileriyle dertleşmeye ihtiyacınız var. Karşınızda ise Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla gibi isimler var. Kime derdinizi anlatmak isterdiniz? Bizden size tavsiye, hiçbirine anlatmayın. Zeki insanlar, ne sizi dinleyecektir ne de yeteri kadar empati kurup sizi anlayabilecektir.
Üstelik bunu biz değil, araştırmalar söylüyor.
Zeki insanların en kötü özelliği, iyi birer dinleyici olmamaları ve empatiden yoksun olmaları.
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Derdinizi anlattığınız kişi sizi pek de dinlemiyorsa, o kişi aslında çok zeki olabilir.
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Derdinizi anlatırken işler git gide kötüleşir.
Benzer bir durum, kariyerinde kısa sürede yükselen insanlar için de geçerli.
"Yakınlık iletişim önyargısı" yani en iyi tanıdığımız insanları daha az dinleme özelliği.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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