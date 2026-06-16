Zeki İnsanların En Kötü Özelliği Belli Oldu

Şimdi böyle diyerek sizi dinlemeyen insanlar için bir mazeret bulduğumuzu sanmayın. Sonuçta siz de dinleme yetenekleri çok da iyi olmayan bir insan olabilirsiniz. :)

Psychology Today'de yer alan içeriğe göre, ne kadar zekiyseniz dinleme beceriniz de o kadar kötüdür. Ne kadar başarılıysanız, empati yapma yeteneğiniz de o kadar azdır. En yakınlarınızı, örneğin eşinizi, kardeşinizi, arkadaşınızı dikkatle dinleme oranınız da aynı oranda azdır.

Bu durum, zeki insanların karakteriyle değil, nörobilimle açıklanıyor. Bakalım zeki bir insanla konuştuğunuzda onun beyninde neler oluyor?

Zeki insanlar, diğer insanlara göre daha hızlı işlem yaparlar. Desenleri daha çabuk tanırlar, daha çabuk sonuçlara varırlar ve ortalamadan daha hızlı yanıt üretirler. Çoğu alanda bu muazzam bir avantajdır. Ancak söz konusu dinlemeye geldiğinde bu bir dezavantaja dönüşür.

Daha konuşmacı sözünü tamamlamadan, hızlı çalışan beyin o cümlenin nereye gideceğini anlar, bir yanıt formüle eder ve onu prova etmeye başlar. Karşıdaki kişinin ağzı hala hareket ediyor olabilir. Fakat dinleyen, çoktan kafasında başka konulara geçmiştir bile.