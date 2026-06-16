Fizyoterapistlerden Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığını Bu Oturuş Biçimi Etkiliyor

Bir ebeveyn olarak görmeyi en sevdiğiniz görüntülerden biri, yerde oyuncaklarıyla sakin sakin oynayan çocuğunuz olabilir. Ancak çocukların oyun oynarken, televizyon izlerken ya da resim yaparken seçtikleri bazı pozisyonlar, dışarıdan ne kadar rahat ve masum görünürse görünsün, aslında sağlıkları açısından son derece kritik!

Son yıllarda çocuk fizyoterapistlerinin anne babaları sık sık uyardığı, ebeveynlerin sıkça tartıştığı bir konu var: W oturuşu. W oturuşu; bir çocuğun yere otururken kalçasının üzerinde durması, dizlerini bükerek bacaklarını ve ayaklarını yanlara, yani geriye doğru açmasıyla oluşan pozisyondur. Yukarıdan bakıldığında çocuğun bacakları tam olarak 'W' harfini oluşturur. Çocuklar bu pozisyonu genellikle çok severler çünkü bu oturuş biçimi onlara muazzam bir gövde dengesi sağlar.

Peki bu W oturuşu çocuklar için zararlı mı? W oturuşu nasıl düzeltilir?

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