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Fizyoterapistlerden Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığını Bu Oturuş Biçimi Etkiliyor

Fizyoterapistlerden Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığını Bu Oturuş Biçimi Etkiliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 14:11
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Bir ebeveyn olarak görmeyi en sevdiğiniz görüntülerden biri, yerde oyuncaklarıyla sakin sakin oynayan çocuğunuz olabilir. Ancak çocukların oyun oynarken, televizyon izlerken ya da resim yaparken seçtikleri bazı pozisyonlar, dışarıdan ne kadar rahat ve masum görünürse görünsün, aslında sağlıkları açısından son derece kritik!

Son yıllarda çocuk fizyoterapistlerinin anne babaları sık sık uyardığı, ebeveynlerin sıkça tartıştığı bir konu var: W oturuşu. W oturuşu; bir çocuğun yere otururken kalçasının üzerinde durması, dizlerini bükerek bacaklarını ve ayaklarını yanlara, yani geriye doğru açmasıyla oluşan pozisyondur. Yukarıdan bakıldığında çocuğun bacakları tam olarak 'W' harfini oluşturur. Çocuklar bu pozisyonu genellikle çok severler çünkü bu oturuş biçimi onlara muazzam bir gövde dengesi sağlar.

Peki bu W oturuşu çocuklar için zararlı mı? W oturuşu nasıl düzeltilir?

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Çoğu çocuk "W" şeklinde oturmaya bayılıyor!

Çoğu çocuk "W" şeklinde oturmaya bayılıyor!

W oturuşunun çocuklar arasında bu kadar popüler olmasının temel sebebi, çocukların henüz tam gelişmemiş olan anatomik yapılarına sağladığı konfordur. Çocukların kalça eklemleri yetişkinlere göre çok daha esnektir ve kemik yapıları henüz tam anlamıyla sertleşmemiştir. Bu esneklik sayesinde bacaklarını arkaya doğru rahatça kıvırabilirler.

 Ancak bu esneklik, W oturuşuyla birleştiğinde kalça ekleminin yuvasından çıkma riskini ciddi şekilde artırır. Kalça kemikleri içe doğru aşırı dönerken, dizler ve ayak bilekleri de normal sınırlarının ötesinde bir baskıya maruz kalır.

Çocuğun uzun süre bu pozisyonda oturması, bacak kaslarında kısalmalara ve gerginliklere yol açar. Özellikle hamstring adı verilen arka bacak kasları ve kalça rotatorları bu durumdan en çok zarar gören kas gruplarıdır. Kas dengesizliği buralarda başladığında, çocuk yürürken veya koşarken bacaklarını içeri doğru atma eğilimi gösterir. Halk arasında 'içe basma' olarak bilinen bu yürüyüş bozukluğu, aslında çoğunlukla çocukluk dönemindeki bu masum oturma alışkanlığının bir mirasıdır.

W oturuşu zararlı mı?

W oturuşu zararlı mı?

W oturuşu, anlık olarak çocuğa zarar vermese de uzun vadede zararlı olabilir. Çocuğun 'core' yani merkez bölge kaslarının gelişimini yavaşlatabilir. Normal bir bağdaş kurma ya da bacakları öne uzatarak oturma pozisyonunda, çocuk dengede kalabilmek için karın ve sırt kaslarını sürekli olarak çalıştırmak zorundadır. Oysa W oturuşunda taban o kadar genişler ki, vücut hiçbir kas gücü harcamadan dengede kalır. Bu durum, çocuğun dik durmasını sağlayan kasların tembelleşmesine ve ilerleyen yaşlarda postür (duruş) bozukluklarına, hatta erken yaşta skolyoz gibi omurga eğriliklerine zemin hazırlar.

Üstelik bu pozisyon, çocuğun motor becerilerini ve koordinasyonunu da olumsuz etkiler. W şeklinde oturan bir çocuk, gövdesini sağa veya sola döndürmekte zorlanır. Sağındaki bir oyuncağı sol eliyle, solundaki bir oyuncağı sağ eliyle alamaz; yani vücudun orta hattını geçme becerisi (bilateral koordinasyon) gelişemez. 

Peki gelişemezse ne olur?

İlerleyen yaşlarda çocuğun yazı yazma, top yakalama, makas kullanma gibi her iki elini ve vücut koordinasyonunu senkronize kullanması gereken işlerde akranlarından geride kalmasına neden olabilir.

Çocuklarda W oturuşu, otizmin bir işareti mi?

Çocuklarda W oturuşu, otizmin bir işareti mi?

Sosyal medyanın ve internet bilgi kirliliğinin ebeveynler üzerinde yarattığı en büyük korkulardan biri de budur. Google’da 'W oturuşu' araması yapan pek çok anne ve baba, karşılarına çıkan bazı makaleler yüzünden büyük bir panik yaşıyor. 

Peki bu iddia ne kadar doğru? 

Tek başına W oturuşu otizmin bir belirtisi veya işareti değildir. Gelişimi tamamen normal olan, sosyal ve bilişsel becerilerinde hiçbir sorun bulunmayan milyonlarca çocuk da sadece rahat olduğu için bu pozisyonda oturmayı tercih edebilir. Dolayısıyla çocuğunuz yerde W şeklinde oturuyor diye hemen en kötü senaryoyu düşünerek kendinizi yıpratmanıza gerek yok.

Ancak şu noktaya da dikkat etmekte fayda var: Nörogelişimsel farklılıkları (otizm spektrum bozukluğu, down sendromu veya serebral palsi gibi) olan çocuklarda kas tonusu (kasların gerginliği ve gücü) genellikle daha düşüktür. Kasları daha gevşek ve güçsüz olan bu çocuklar, dik durmakta ve dengelerini sağlamakta zorlandıkları için, kendilerine en stabil ve en az çaba gerektiren pozisyon olan W oturuşunu bir kaçış yolu olarak seçerler. Yani W oturuşu otizme sebep olmaz veya doğrudan otizm belirtisi değildir; ancak düşük kas tonusuna sahip çocukların sıklıkla sığındığı bir limandır.

Endişelenmeli misiniz?

Eğer çocuğunuz W oturuşunun yanı sıra; göz teması kurmaktan kaçınıyorsa, ismine tepki vermiyorsa, konuşmada gecikme yaşıyorsa, tekrarlayıcı hareketleri (kanat çırpma, kendi etrafında dönme vb.) varsa veya akranlarıyla sosyalleşmiyorsa, işte o zaman bir pedagog veya çocuk psikiyatristine danışmak gerekir. Ancak bu belirtilerin hiçbiri yoksa, yaşadığınız durum tamamen kas-iskelet sistemini ilgilendiren, yanlış kazanılmış bir alışkanlıktan ibarettir ve fizyoterapi yaklaşımlarıyla kolayca çözülebilir.

W oturuşunu düzeltmenin birkaç farklı yolu var.

W oturuşunu düzeltmenin birkaç farklı yolu var.

Çocuğunuzun sürekli bu pozisyonda oturduğunu fark ettiyseniz, yapmanız gereken ilk şey panik yapmamak, ikinci şey ise sabırlı olmaktır. Unutmayın ki bu onun için bir alışkanlık ve konfor alanıdır. Çocuğunuza sürekli kızmak, 'Düzgün otur!' diye bağırmak veya onu cezalandırmak hiçbir işe yaramayacağı gibi, aranızdaki ilişkiyi de zedeler. Bunun yerine durumu bir oyun haline getirmek ve ona alternatif, daha sağlıklı oturma biçimleri sunmak en doğru stratejidir.

İlk adım olarak, çocuğunuzu W şeklinde gördüğünüz her an nazikçe uyarın. 'Hadi bacaklarımızı öne uzatalım, bacakların biraz dinlensin' gibi yönlendirmeler yapın. Yerde oyun oynarken onunla birlikte yere oturun ve bacaklarınızı nasıl koyması gerektiğini ona model olarak gösterin. Eğer yerde otururken çok zorlanıyor ve sürekli eski pozisyonuna dönüyorsa, ona arkasına yaslanabileceği küçük bir çocuk sandalyesi veya minder alın. Kalçası dizlerinden daha yukarıda olduğunda, bacaklarını W şeklinde katlaması anatomik olarak zorlaşacaktır.

Ayrıca çocuğunuzun karın, sırt ve kalça kaslarını güçlendirecek eğlenceli aktivitelere yönelin. Evde kuracağınız küçük engel parkurları, tırmanma barları, yoga hareketleri, takla atmak, kurbağa gibi zıplamak veya emekleme yarışları yapmak core kaslarını inanılmaz derecede güçlendirir. 

Kasları güçlendikçe, artık dik durmak için W oturuşunun yapay desteğine ihtiyaç duymayacaktır. 

Eğer tüm çabalarınıza rağmen çocuk bu oturuştan vazgeçmiyorsa, yürürken sık sık takılıp düşüyorsa veya bacaklarında ağrıdan şikayetçiyse, mutlaka bir çocuk ortopedisti veya çocuk fizyoterapistinden profesyonel destek almalısınız. 

Erken dönemde atacağınız küçük bir adım, onun gelecekte sağlıklı bir yetişkin olmasını sağlayacaktır!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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