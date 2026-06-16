Harvard Psikoloğuna Göre Güçlü Bir Karakteriniz Olduğunu Gösteren İşaretler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zaman zaman kendinizi güçsüz hissettiğiniz oluyordur. Zor bir durumla karşılaştığınızda, stresli durumlarda duygusal olarak güçlü olmak oldukça zor. Peki ya 'normal' zamanlarda? Bazı insanların, diğerlerine göre daha güçlü bir psikolojiye sahip olduğunu, kolay kolay yıkılmadıklarını fark etmiş olabilirsiniz.
Harvard Tıp Fakültesi mezunu ve insan ilişkileri konusunda uzmanlaşan klinik psikolog Dr. Cortney Warren, güçlü karaktere sahip insanların kullandığı 9 ifadeyi kaleme aldı.
Bakalım siz bu ifadelerden kaçını kullanıyorsunuz?
Kaynak: Dr. Cortney Warren
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Cevap vermeden önce bunu bir düşüneyim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Hayır."
3. "Bu durum beni rahatsız ediyor."
4. "Ben buyum ve bununla gurur duyuyorum."
5. "Öyle miyim?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Bunun üzerinde çalışacağım."
7. "Nasıl yardımcı olabilirim?”
8. "Bu benim için önemli."
9. "Deneyeceğim!"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın