Harvard Psikoloğuna Göre Güçlü Bir Karakteriniz Olduğunu Gösteren İşaretler

Dr. Cortney Warren, kaleme aldığı yazıya 'Duygusal olarak güvende olan insanlar güçlü, kendinden emin ve kendi benlikleriyle barışık kişilerdir.' ifadeleriyle başlıyor. Bu insanlar, dünyaya karşı güvenli bir duruş sergiler. Warren, bu duruşun arkasında ise öz güven duygusunun yani dışarıdan onay aramamanın yattığını söylüyor. Tabii bu noktaya ulaşmak da biraz zaman istiyor.

Duygusal olarak güçlü insanların ilk ifadesi şu oluyor: 'Cevap vermeden önce bunu bir düşüneyim.'

Peki bu ifade ne anlama geliyor?

Duygusal olarak güvende olan insanların en belirgin özelliklerinden biri, kendilerini iyi ifade edebilmeleridir. Cevaplarını dikkatlice seçerler ve tepkilerinde dürtüsel davranmazlar. Sinirlendiklerinde bunun farkında olurlar ve sinirleriyle hareket etmezler. Ani sinirin hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verdiğinin farkındadırlar. Duygusal olarak güçlü kişiler, bunaldıkları zaman, yalnız kalmak istedikleri zaman bunu dile getirir ve karşısındaki insandan zaman ister. Bilir ki sakince geçireceği zaman, ona iyi gelecektir ve bu süreçte kendi duygularını anlamlandırıp kendisini daha iyi ifade edecektir.