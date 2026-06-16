article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Harvard Psikoloğuna Göre Güçlü Bir Karakteriniz Olduğunu Gösteren İşaretler

Harvard Psikoloğuna Göre Güçlü Bir Karakteriniz Olduğunu Gösteren İşaretler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 12:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zaman zaman kendinizi güçsüz hissettiğiniz oluyordur. Zor bir durumla karşılaştığınızda, stresli durumlarda duygusal olarak güçlü olmak oldukça zor. Peki ya 'normal' zamanlarda? Bazı insanların, diğerlerine göre daha güçlü bir psikolojiye sahip olduğunu, kolay kolay yıkılmadıklarını fark etmiş olabilirsiniz.

Harvard Tıp Fakültesi mezunu ve insan ilişkileri konusunda uzmanlaşan klinik psikolog Dr. Cortney Warren, güçlü karaktere sahip insanların kullandığı 9 ifadeyi kaleme aldı.

Bakalım siz bu ifadelerden kaçını kullanıyorsunuz?

Kaynak: Dr. Cortney Warren

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Cevap vermeden önce bunu bir düşüneyim."

1. "Cevap vermeden önce bunu bir düşüneyim."

Dr. Cortney Warren, kaleme aldığı yazıya 'Duygusal olarak güvende olan insanlar güçlü, kendinden emin ve kendi benlikleriyle barışık kişilerdir.' ifadeleriyle başlıyor. Bu insanlar, dünyaya karşı güvenli bir duruş sergiler. Warren, bu duruşun arkasında ise öz güven duygusunun yani dışarıdan onay aramamanın yattığını söylüyor. Tabii bu noktaya ulaşmak da biraz zaman istiyor.

Duygusal olarak güçlü insanların ilk ifadesi şu oluyor: 'Cevap vermeden önce bunu bir düşüneyim.'

Peki bu ifade ne anlama geliyor?

Duygusal olarak güvende olan insanların en belirgin özelliklerinden biri, kendilerini iyi ifade edebilmeleridir. Cevaplarını dikkatlice seçerler ve tepkilerinde dürtüsel davranmazlar. Sinirlendiklerinde bunun farkında olurlar ve sinirleriyle hareket etmezler. Ani sinirin hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verdiğinin farkındadırlar. Duygusal olarak güçlü kişiler, bunaldıkları zaman, yalnız kalmak istedikleri zaman bunu dile getirir ve karşısındaki insandan zaman ister. Bilir ki sakince geçireceği zaman, ona iyi gelecektir ve bu süreçte kendi duygularını anlamlandırıp kendisini daha iyi ifade edecektir. 

  • 'Gerçekten çok bunaldım ve biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sonradan pişman olabileceğim bir şey söylemek istemiyorum.'

  • 'Şu an bir cevabım yok. Bu konuyu yarın tekrar ele alabilir miyiz?' gibi ifadeleri de bu insanlardan sık sık duyabilirsiniz.

2. "Hayır."

2. "Hayır."

Duygusal olarak güvende olan insanların rahatlıkla kullanabildiği o ifade: Hayır.

Bu insanlar, sınır koyma konusunda kendilerini rahat hissederler. Kendi ahlaki ilkelerine, ihtiyaçlarına ve arzularına dayanarak ne yapacaklarına karar verirler. Pek tabii ne yapmayacaklarına da. Onlara zorla bir şey yaptıramazsınız. En basitinden akşam için farklı bir planı varsa, örneğin o akşam spora gitmesi gerekiyorsa onu eğlenmeye ikna edemezsiniz. Türlü manipülasyonlarınıza da kanmayacaktır. 

  • 'Üzgünüm ama çok fazla sorumluluğum olduğu için bu konuda yardımcı olamıyorum.'

  • 'Teklifiniz için teşekkür ederim, ama bu yapmaktan hoşlandığım bir şey değil.'

3. "Bu durum beni rahatsız ediyor."

3. "Bu durum beni rahatsız ediyor."

Güçlü bir karaktere sahip insanlar, ihtiyaçlarını her zaman saygılı bir şekilde karşı tarafa anlatırlar. Yani birisi onlara kötü davrandığında nasıl hissettiklerini de kolayca dile getirebilirler. Birisi, şaka yollu da olsa onlarla eğlendiğinde, bu durum onları rahatsız ediyorsa şakaya vurmak yerine doğruları söylerler. 

Sınırlarının ihlal edildiğini hissederlerse, değişiklik yapmak için harekete geçerler. Bunu da karşıdaki kişiyi kırmadan, kendi düşüncelerini ve hislerini açıkça paylaşarak yaparlar. Gün sonunda ne ortaya tatsız bir durum çıkar ne de kendileri kırılmış olur.

  • 'Böyle şeyler söylediğinizde, inciniyorum ve öfkeleniyorum.'

  • 'Bana böyle davranmaya devam ederseniz, buradan uzaklaşacağım çünkü bu benim için sağlıklı değil.'

4. "Ben buyum ve bununla gurur duyuyorum."

4. "Ben buyum ve bununla gurur duyuyorum."

Güçlü insanların davranış biçimleri tutarlıdır. Bu da onlarla birlikte olmanın tahmin edilebilir ve güvenli olmasını sağlar. Eğer sizin hakkınızda olumsuz bir şey düşünüyorsa bunu açıkça yüzünüze söyler. Yani sizin arkanızdan kötü konuşup yüzünüze gülmez. Arkadaşları ve sevdikleri onların gösterdikleri gibi olduklarını bilirler. Kendilerine güvenen insanlar, başkalarının arkasından konuşma ihtiyacı hissetmez. Dolayısıyla bu kişilerle arkadaş olmak kolaydır ve güvenlidir.

  • “Ne görüyorsanız onu alırsınız.”

  • “Belki bu özelliğimi beğenmiyorsunuz ama ben bununla ilgili bir sorun yaşamıyorum.”

5. "Öyle miyim?"

5. "Öyle miyim?"

Duygusal olarak güvende olan insanlar, eleştiriyi öfkeyle karşılık vermeden değerlendirebilirler. Olumsuz geri bildirim aldıklarında bunu kişisel olarak algılamazlar. Eleştiriler hakkında uzun uzun düşünüp olayı abartmaz ve kendilerini her açıdan kötü görmezler. Bunun yerine, yapılan eleştirileri kendilerini geliştirme fırsatı olarak görürler. Dolayısıyla her açıdan yenilenmeye ve gelişmeye açıktırlar.

  • 'Bunu bu kadar sık ​​yaptığımın farkında değildim. Dikkatimi çektiğiniz için teşekkür ederim.'
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Bunun üzerinde çalışacağım."

6. "Bunun üzerinde çalışacağım."

İkili ilişkilerde, duygusal olarak güvende olan kişiler gerektiğinde değişmek için çaba gösterirler. Harekete geçmenin kişisel gelişim ve bağları güçlendirmenin anahtarı olduğunu bilirler. Örneğin sinirli bir karaktere sahip kişi, gereksiz yere sinirlendiğini fark ettiğinde bunun için geçerli sebepler bulmaya çalışmak yerine kendini değiştirmeye çalışır. Burada empati duygusu da karşımıza çıkar. Bu kişiler, yaptıklarının sadece kendilerini değil, karşılarındaki kişiyi de etkilediğinin farkındadır. 

  • 'Bunun sizin için önemli olduğunu anlıyorum, bu yüzden sizinle konuşurken daha anlayışlı olmaya çalışacağım.'

  • 'Sabırlı olmakta pek iyi değilim. Daha az ısrarcı olmayı öğrenmeye çalışacağım.'

7. "Nasıl yardımcı olabilirim?”

7. "Nasıl yardımcı olabilirim?”

Yukarıdaki maddeye benzer bir şekilde, duygusal olarak güçlü insanların ilişkilerdeki empatik ve yargılayıcı olmayan yapıları, onları harika birer destekçi yapar.  Ayrıca, birinin kötü bir gün geçirmesinin kendileriyle ilgili bir durum olmadığını anlarlar. Dolayısıyla ikili ilişkilerinizde bu kişiye güvenebilir ve yorulduğunuzda başınızı rahatça yaslayabilirsiniz.

  • 'Üzgün ​​görünüyorsunuz ve size yardım etmek istiyorum.'

  • 'Bunun senin için zor olduğunu görüyorum, ama desteğim seninle.'

8. "Bu benim için önemli."

8. "Bu benim için önemli."

Sağlam bir inanç sistemine sahip olmak, duygusal olarak güvende olmanın anahtarıdır çünkü seçimlerimize rehberlik eder. Bir değer ihlal edildiğinde, duygusal olarak güvende olan insanlar, ahlaki ve adil olduğuna inandıkları şey için tavır alabilirler.

  • 'Bence etik olmayan bir şekilde davranıyorsunuz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.'

9. "Deneyeceğim!"

9. "Deneyeceğim!"

Duygusal olarak güvende olan insanlar, yeni bir girişim başarısız olsa bile iyi olacaklarını söyleyen bir içsel güvenlik duygusu geliştirmişlerdir. Bu, hobiler, arkadaşlıklar, seyahatler ve hatta kişisel başa çıkma stratejileri gibi yeni şeyler denemelerine olanak tanır. Böylece hiçbir zaman 'hayat bitti' moduna girmezler. Onlar, tıpkı masallardaki anka kuşları gibi küllerinden doğmasını iyi bilir.

  • 'Bir dahaki sefere bunu deneyeceğim.'

  • 'Belki bu işte iyi değilim ama denemeye hazırım!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın