Bilim İnsanları Gerçek Nedeni Açıkladı: COVID-19 Sonrası Kadınlarda Otizm Teşhisi Sayısı Neden Arttı?
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Kaynak: https://www.science.com/autism-diagno...
COVID-19 pandemisinin ardından otizm teşhislerinde görülen çarpıcı artışın sırrı çözüldü. Yeni bir araştırma, bu yükselişin otizmin aniden yaygınlaşmasından değil; geleneksel testlerde yıllarca göz ardı edilen ve belirtileri başarıyla gizleyen kadınların nihayet fark edilmeye başlanmasından kaynaklandığını ortaya koydu.
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Koronavirüs salgınının ardından otizm tanısı alan kişilerin sayısında dikkat çekici bir tırmanış yaşandı.
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Pandemi dönemi de bu gizli kalmış vakaların gün yüzüne çıkmasında katalizör görevi gördü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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