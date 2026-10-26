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Her Evde Tüketilen O Gıda İçin Kritik Karar: 450 Gramdan Az Olmayacak

Her Evde Tüketilen O Gıda İçin Kritik Karar: 450 Gramdan Az Olmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 13:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve tüketiciye daha kaliteli ürünler sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan yeni taslağa göre kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçelin tarifi resmen değişiyor.

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Reçellerde meyve miktarı baştan aşağı yenileniyor: En az 450 gram olacak.

Reçellerde meyve miktarı baştan aşağı yenileniyor: En az 450 gram olacak.

Yeni tebliğ taslağının en dikkat çekici maddelerinin başında, ürünlerin içerisindeki meyve oranlarının artırılması geliyor. Yapılan planlamaya göre, standart reçel üretiminde bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı kesin olarak en az 450 gram olacak. Bu oran, daha önce ürüne göre değişkenlik gösterirken, artık tüketicinin lehine daha zengin bir içeriğe kavuşturuluyor.

Taslak metnine göre; kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayva gibi meyvelerle üretilen reçellerde meyve miktarı 250 gramdan 350 grama çıkarılıyor. Bununla birlikte zencefil içerikli ürünlerde bu oran 150 gramdan 180 grama, kaju elması reçellerinde 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesi reçellerinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltiliyor. 

Öte yandan kalitesiyle bilinen ekstra reçellerde ise kilogram başına düşen meyve püresi miktarı 500 gramın altına kesinlikle düşmeyecek. Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram olarak belirlenirken, tatlandırılmış kestane püresindeki kestane oranı da en az 380 gram seviyesine çekiliyor.

Etiketlerde şeffaflık başlıyor.

Etiketlerde şeffaflık başlıyor.

Yeni düzenleme sadece içerikle sınırlı kalmayıp, tüketicinin bilinçli alışveriş yapabilmesi adına etiket rejimini de baştan aşağı yeniliyor. Vatandaşlar market raflarından aldıkları kavanozlarda ne kadar meyve bulunduğunu artık çok daha net görebilecekler. Getirilen zorunluluk doğrultusunda, ürünün hangi oranda meyve ile hazırlandığına dair bilgilendirmeler, ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca okunabilecek bir şekilde etiket üzerinde yer alacak.

Ayrıca tanımlar bölümünde de bazı sadeleştirmelere gidildi. Turunçgil reçelleri dışındaki diğer reçeller için 'marmelat' teriminin kullanılması uygun görülürken, 'jöle marmelatı' tanımı yalnızca turunçgil marmelatı için geçerli olacak şekilde yeniden sınırlandırıldı. Üç veya daha fazla meyvenin karışımıyla elde edilen ürünlerde ise tek tek meyve adları yerine 'karışım meyve' ibaresi kullanılabilecek.

Tebliğin resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesinden önce faaliyet göstermekte olan tüm gıda işletmecilerine, eksiklerini tamamlamaları için 31 Aralık 2027 tarihine kadar süre tanındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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