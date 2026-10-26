Her Evde Tüketilen O Gıda İçin Kritik Karar: 450 Gramdan Az Olmayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve tüketiciye daha kaliteli ürünler sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan yeni taslağa göre kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçelin tarifi resmen değişiyor.
Reçellerde meyve miktarı baştan aşağı yenileniyor: En az 450 gram olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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