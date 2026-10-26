Her Evde Tüketilen O Gıda İçin Kritik Karar: 450 Gramdan Az Olmayacak

Yeni tebliğ taslağının en dikkat çekici maddelerinin başında, ürünlerin içerisindeki meyve oranlarının artırılması geliyor. Yapılan planlamaya göre, standart reçel üretiminde bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı kesin olarak en az 450 gram olacak. Bu oran, daha önce ürüne göre değişkenlik gösterirken, artık tüketicinin lehine daha zengin bir içeriğe kavuşturuluyor.

Taslak metnine göre; kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayva gibi meyvelerle üretilen reçellerde meyve miktarı 250 gramdan 350 grama çıkarılıyor. Bununla birlikte zencefil içerikli ürünlerde bu oran 150 gramdan 180 grama, kaju elması reçellerinde 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesi reçellerinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltiliyor.

Öte yandan kalitesiyle bilinen ekstra reçellerde ise kilogram başına düşen meyve püresi miktarı 500 gramın altına kesinlikle düşmeyecek. Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram olarak belirlenirken, tatlandırılmış kestane püresindeki kestane oranı da en az 380 gram seviyesine çekiliyor.