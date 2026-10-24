AKOM Günü Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 20 Derecenin Altına Düşüyor

Haftalık rapora göre 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günleri İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. Pazar günü sıcaklık 13 ile 21, Pazartesi ise 14 ile 21 derece arasında seyredecek.

27 Ekim Salı İstanbul Hava Durumu

Değişim 27 Ekim Salı günü başlıyor. Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi beklenen Salı günü metrekareye 3 ila 5 kilogram yağış düşebileceği, en yüksek sıcaklığın ise 19 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

28 Ekim Çarşamba İstanbul Hava Durumu

Haftanın en yağışlı günü 28 Ekim Çarşamba olacak. AKOM'un tablosunda Çarşamba için sağanak yağmur ve metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış yer alıyor. Sıcaklıklar bu gün 14 ile 18 derece arasında kalacak.

29 Ekim Perşembe İstanbul Hava Durumu

Sağanak 29 Ekim Perşembe günü de etkisini sürdürecek: Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen Perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış ve en fazla 17 derece sıcaklık bekleniyor.

30 Ekim Cuma İstanbul Hava Durumu

30 Ekim Cuma günü ise yağışların zayıflaması, havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması öngörülüyor. Cuma günü metrekareye 1 ila 5 kilogram yağış beklenirken termometreler 13 ile 16 derece arasında kalacak. Tablo, kentte haftanın ikinci yarısında hem yağışın hem de serinliğin belirgin şekilde hissedileceğini gösteriyor. 29 Ekim kutlamalarına katılmayı planlayanların şemsiye ve yağmurluklarını hazırda tutmasında fayda var.