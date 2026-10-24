AKOM Günü Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 20 Derecenin Altına Düşüyor
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İstanbul'da hafta sonu kuru geçecek ama yeni haftanın ortasında hava tamamen değişiyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Ekim Cumartesi sabahı paylaştığı haftalık raporda kentte sıcaklıkların yeniden 20 derecenin altına gerileyeceğini açıkladı. Rapora göre 28 Ekim Çarşamba günü metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında sağanak bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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