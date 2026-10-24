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AKOM Günü Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 20 Derecenin Altına Düşüyor

AKOM Günü Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 20 Derecenin Altına Düşüyor

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 20:01
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İstanbul'da hafta sonu kuru geçecek ama yeni haftanın ortasında hava tamamen değişiyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Ekim Cumartesi sabahı paylaştığı haftalık raporda kentte sıcaklıkların yeniden 20 derecenin altına gerileyeceğini açıkladı. Rapora göre 28 Ekim Çarşamba günü metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında sağanak bekleniyor.

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Bugün İstanbul'da hava nasıl?

Bugün İstanbul'da hava nasıl?

AKOM'un Cumartesi tahminine göre gün parçalı bulutlu başlıyor. Sabah 14 derece olması beklenen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 21 dereceye kadar çıkacak, akşam 16 dereceye, gece ise yeniden 14 dereceye düşecek. Bugün için İstanbul'da yağış öngörülmüyor.

Günün asıl belirleyicisi rüzgar olacak. Poyrazın orta, zaman zaman kuvvetli eseceği ve hızının saatte 20 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Nem oranı yüzde 45 ile 80 arasında seyrederken deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak kaydedildi.

AKOM, raporun 'Dikkat' bölümünde hafta sonu boyunca kentin üzerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü olacağını, kuzeyli rüzgarların güçlenmesiyle birlikte sıcaklıkların bugünden itibaren yeniden 20 derecenin altına ineceğini vurguladı. Gün içinde kısa süreli bir ılıklık hissedilse de akşam saatlerinde dışarı çıkacakların kalın giyinmesinde fayda var.

29 Ekim'de yağmur var mı?

29 Ekim'de yağmur var mı?

Haftalık rapora göre 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günleri İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. Pazar günü sıcaklık 13 ile 21, Pazartesi ise 14 ile 21 derece arasında seyredecek.

27 Ekim Salı İstanbul Hava Durumu

Değişim 27 Ekim Salı günü başlıyor. Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi beklenen Salı günü metrekareye 3 ila 5 kilogram yağış düşebileceği, en yüksek sıcaklığın ise 19 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

28 Ekim Çarşamba İstanbul Hava Durumu

Haftanın en yağışlı günü 28 Ekim Çarşamba olacak. AKOM'un tablosunda Çarşamba için sağanak yağmur ve metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış yer alıyor. Sıcaklıklar bu gün 14 ile 18 derece arasında kalacak.

29 Ekim Perşembe İstanbul Hava Durumu

Sağanak 29 Ekim Perşembe günü de etkisini sürdürecek: Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen Perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış ve en fazla 17 derece sıcaklık bekleniyor.

30 Ekim Cuma İstanbul Hava Durumu

30 Ekim Cuma günü ise yağışların zayıflaması, havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması öngörülüyor. Cuma günü metrekareye 1 ila 5 kilogram yağış beklenirken termometreler 13 ile 16 derece arasında kalacak. Tablo, kentte haftanın ikinci yarısında hem yağışın hem de serinliğin belirgin şekilde hissedileceğini gösteriyor. 29 Ekim kutlamalarına katılmayı planlayanların şemsiye ve yağmurluklarını hazırda tutmasında fayda var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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