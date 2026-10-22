AKOM İstanbul’da Sıcaklığın Düşeceği Tarihi Açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Ekim Perşembe gününe ait güncel tahminle birlikte haftalık hava raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar uzun sürmeyecek. AKOM, İstanbul'da sıcakların düşüşe geçeceği tarihi açıkladı.
İstanbul'da bugün hava nasıl?
AKOM İstanbul'da sıcaklığın düşeceği tarihi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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