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AKOM İstanbul’da Sıcaklığın Düşeceği Tarihi Açıkladı

AKOM İstanbul’da Sıcaklığın Düşeceği Tarihi Açıkladı

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 12:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Ekim Perşembe gününe ait güncel tahminle birlikte haftalık hava raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar uzun sürmeyecek. AKOM, İstanbul'da sıcakların düşüşe geçeceği tarihi açıkladı.

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İstanbul'da bugün hava nasıl?

İstanbul'da bugün hava nasıl?

AKOM verilerine göre İstanbul'da perşembe günü sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek, akşam saatlerinde ise bulutlanma artacak. Akşam 16 dereceye inmesi beklenen sıcaklık gece 14 derece civarında seyredecek.

Akşam ve gece saatlerinde kentin bazı noktalarında hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüzde 45 ile 75 arasında değişeceği gün boyunca rüzgar kesişleme yani güneydoğu yönünden saatte 2 ila 12 kilometre hızla hafif esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak açıklandı.

AKOM İstanbul'da sıcaklığın düşeceği tarihi açıkladı.

AKOM İstanbul'da sıcaklığın düşeceği tarihi açıkladı.

Haftalık tahmin tablosunda yağış açısından öne çıkan gün 23 Ekim Cuma.

23 Ekim 2026 Cuma İstanbul hava durumu

 İstanbul'da cuma günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken sıcaklığın 14 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

24 Ekim 2026 Cumartesi İstanbul hava durumu

24 Ekim Cumartesi günü 20 ila 23 derece arasında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzeyli rüzgarla birlikte yeniden düşeceği belirtildi.

Cumartesi günü ökyüzü çok bulutlu olacak, gün içinde çisenti şeklinde yağmur görülecek. Bu kez yağış miktarının metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında kalması bekleniyor. Termometreler cumartesi günü en fazla 19 dereceyi gösterecek.

25 Ekim 2026 Pazar İstanbul hava durumu

Pazar gününden itibaren İstanbul için yağış beklenmiyor. 25 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu havada sıcaklık 14 ile 20 derece arasında olacak. 26 Ekim Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 19, 27 Ekim Salı günü ise 18 derece olarak tahmin ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesine denk gelen 28 Ekim Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havada sıcaklığın en fazla 17 dereceye ulaşması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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