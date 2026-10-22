AKOM İstanbul'da sıcaklığın düşeceği tarihi açıkladı.

Haftalık tahmin tablosunda yağış açısından öne çıkan gün 23 Ekim Cuma.

23 Ekim 2026 Cuma İstanbul hava durumu

İstanbul'da cuma günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken sıcaklığın 14 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

24 Ekim 2026 Cumartesi İstanbul hava durumu

24 Ekim Cumartesi günü 20 ila 23 derece arasında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzeyli rüzgarla birlikte yeniden düşeceği belirtildi.

Cumartesi günü ökyüzü çok bulutlu olacak, gün içinde çisenti şeklinde yağmur görülecek. Bu kez yağış miktarının metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında kalması bekleniyor. Termometreler cumartesi günü en fazla 19 dereceyi gösterecek.

25 Ekim 2026 Pazar İstanbul hava durumu

Pazar gününden itibaren İstanbul için yağış beklenmiyor. 25 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu havada sıcaklık 14 ile 20 derece arasında olacak. 26 Ekim Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 19, 27 Ekim Salı günü ise 18 derece olarak tahmin ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesine denk gelen 28 Ekim Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havada sıcaklığın en fazla 17 dereceye ulaşması bekleniyor.